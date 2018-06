"Gomita"

"Gomita" desata polémica por elegir "ridículo" atuendo para los premios MTV MIAW

"Gomita" fue duramente criticada por usuarios de redes sociales, quienes mencionaron que se veía "ridícula" con su atuendo de circo

REDACCIÓN 04/06/2018 05:10 p.m.

La polémica no deja a "Gomita", en esta ocasión los usuarios de redes se burlaron del atuendo que eligió para asistir a los premios MTV MIAW (FOTO TOMADA DE WEB)

Aracely Ordaz mejor conocida como "Gomita" volvió a ser el centro de las críticas en redes sociales por el "ridículo" atuendo que utilizó para la entrega de los premios MTV MIAW 2018, pues diversos usuarios comentaron que parecía de circo.

De acuerdo con Publimetro, "Gomita" lució un traje ajustado con diversas grecas en color negro. Sin embargo, no a todos les gustó el modelo creado por LXQ Boutique, pues señalaron la vestimenta¬† de la ex payasita no le favorecía en nada.

"De qué te disfrazaste??? Gomita". "No te favoreció en nada gomita te vez muy mal te vez desproporcionada y con unos brazotes". "Esta morra la invitan a mtv miaw 2018 y va vestida para ir al circo", "Te vez ridícula Gomita", escribieron algunos de los usuarios.

Los premios MTV MIAW 2018 se llevaron a cabo el día de ayer en la Arena Ciudad de México y fueron conducidos por Mon Laferte y el "youtuber" La Divaza.

Con el buen @alexxxstrecci Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 2 Jun, 2018 a las 4:28 PDT

