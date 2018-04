Redes Sociales

Critican rostro de Gomita y la comparan con Lyn May por estas fotos

La conductora de televisión recibió cientos de criticas por la transformación que ha tenido su cuerpo pero sobre todo su rostro y la compararon con la vedette

REDACCIÓN 03/04/2018 11:20 a.m.

Hace unos días mediante redes sociales filtraron un video donde se ve a Gomita y lapizito muy cariñoso.(FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La controversial conductora de televisión y youtuber, Gomita vuelve a generar polémica, pero en esta ocasión recibió críticas y burlas por los cambios que ha hecho a su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram la ex payasita compartió una foto en la que aparece en traje de baño, mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones su familia.

En los comentarios, sus seguidores criticaron cómo luce luego de varias cirugías; incluso la comparan con la vedette Lyn May.

#SEMANASANTA @corpusandrostrum @diceextensiones Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Mar 29, 2018 at 11:31 PDT

Según sus mismos fans, Gomita luce un rostro muy distinto, pero también "raro".

Y hoy quien sale??? Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Mar 30, 2018 at 9:13 PDT

"Gomita porfa ya no te hagas nada!!!! Te estas deformando horrible", "Cuerpo de tentacion cara de arrepentimiento dios ya no mas cirugias en la cara", "Se ve súper raro tu cuerpo,te veías muy bella con la primer lipo!", "Goma no coincide nada contigo ni la cara ni el cuerpo NADA!!!"; son algunos comentarios que le escribieron en la publicación.

La también actriz 24 años de edad ha dejado bien claro que ella hace uso de las operaciones estéticas para lucir más guapa.

De mis FAVORITAS DE H Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Feb 25, 2018 at 2:58 PST

Mis días felices ?? Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Feb 7, 2018 at 5:57 PST

Hace unas horas Gomita fue presa de criticas nuevamente por compartir una foto en el museo de cera donde decidió tomarse una foto con Kilie Jenner, algunos seguidores de la conductora le lanzaron criticas fuertes.

"Queremos que la gomolfa hable en inglés, la queremos oír hablar en inglés a ver si cómo mueves el culo también mueves el cerebro", indicó uno de sus seguidores.

Este es el video filtrado de Gomita

Hace menos de dos meses se viralizó un video donde se puede observar a la ex payasita muy cariñosa con su hermano, mismo que le trajo duras criticas de sus seguidores de Youtube.

Recordemos que no es la primera vez que Gomita y Lapizito se demuestran cariño con videos en redes sociales, pues existen cientos de publicaciones en las que Araceli y Freddy le enseñan a sus fans lo buena que es su relación familiar, pero un video que fue filtrado en redes sociales en donde se aprecia a Gomita y Lapizito más cariñosos de lo debido ésta causando polémica.

En dicho material Lapizito aparece besando a Gomita de una manera que hasta hizo que sus fans los cuestionaran nuevamente. Una relación más que hermanos es lo que la mayoría de sus seguidores se cuestiona.

