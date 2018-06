Foto

Le llueven críticas a Gomita por su radical cambio de look

Comparan a Gomita con Lyn May, Buzz Lightyear pero sus fans la defienden y elogian

REDACCIÓN 30/06/2018 01:50 p.m.

Gomita vuelve al centro de la polémica por un radical cambio de look (FOTO TOMADA DE WEB)

La polémica Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita en el mundo del espectáculo, vuelve a dar de qué hablar. Hace unos días la ex payasita había estado anunciando un cambio en su imagen y ayer presumió su radical cambio de look pero internautas no tardaron en criticarla.

De acuerdo con Publimetro, segura siempre de lo que hace y contenta con cómo luce ahora, en la instantánea Gomita aparece con el cabello largo, color negro a tono con sus pantalones y un sensual y provocativo top.

Así reaccionaron usuarios de la red social

Como era de esperarse, la hazaña de la presentadora dividió reacciones, mientras unos resaltaron lo bien que luce ahora, otros la criticaron e incluso la compararon con la vedette Lyn May, quien hace muchos años se sometió a un tratamiento a base de inyecciones de aceite que le deformó el rostro.

Me encanta cómo te miras con el cabello negro... Te miras hermosa ????

Ese color de cabello, wow !!!

@gomita_oficial pues la verdad no soy tu fan pero admito que el negro te va mejor que todos!

Definitivamente ese color te queda perfecto ?

Hijooole @gomita_oficial la verdad esta ha sido una de tus peores fotos... te ves de 50 años ..... porfavor, di no a mas cirugías...

Súper bonito tu cambio, Araceli

@gomita_oficial Cada vez luces más a tu mamá Lyn May, solo q ella no se operó y tu siiiii

@gomita_oficial Lyn May te ves genial??

Realmente me sorprende lo bien y joven que te ves mi estimado Alfredo Palacios, te ves muy jovial y empoderado.

Peroooooo que horrible se ve!!!! Parece que le creció la cara! Se ve más grande de edad!!! Definitivamente está mujer cada día se ve peor de lo que está!!! Se parece a Lin May cuando era joven!! Lastima que se vaya deformando cada día más!

Gracias por apoyarme en cada proyecto los quiero Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 22 Jun, 2018 a las 9:47 PDT

A pesar de todos los comentarios, Gomita no hace caso y continúa publicando imágenes en las que demuestra a más de uno que está contenta con su cara y con su cuerpo.

Besooooooo?? Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 25 Jun, 2018 a las 12:29 PDT

