"Gomita" vs "Bebeshita

"Gomita" amenaza con demandar a la "La Bebeshita" por llamarla "ratera"

"Gomita" se defendió de las acusaciones de "Bebeshita" y el caso podría tener consecuencias legales para los implicados

REDACCIÓN 13/04/2018 02:38 p.m.

"Gomita" se defendió de los ataques de "La Bebeshita" con una publicación en sus historias de Instagram (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días, durante la trasmisión del programa "Enamorándonos", "La Bebeshita" y su compañera Karina, se enfrascaron en una discusión en la que salió a relucir el nombre de "Gomita" a quien llamaron "ratera".

De acuerdo con E-Consulta, "La Bebeshita" aseguró que no se le habían permitió el acceso a un antro de Polanco, porque iba en compañía de Aracely Ordaz (Gomita), quien era tachada de "ratera".

"Ese día estaba en el antro y no entre porque estaba mi ex cuñada y a ella no la dejaron entrar", explicó Alexis. "Yo no iba a estar donde iba a estar "goma"", agregó.

La joven le puso más intensidad al asunto cuando expresó: "A mí también me llegó ese chisme y me dijeron que fue porque se activó la alarma de robo de los vecinos y por eso no te dejaron entrar".

Las polémicas declaraciones llegaron a oídos de "Gomita", quien se defendió de las indirectas de su ex cuñada con una publicación en sus historias de Instagram, donde posteó varios textos.

Y hoy quien sale??? Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el 30 Mar, 2018 a las 9:13 PDT

Estos fueron los mensajes "De Gomita" para "La Bebeshita":

"Perro que ladra, no muerde. Pa´ qué se meten conmigo si no me meto con nadie y si mi hermano hablara, no sería de caballeros. Y sí me metí yo porque es mi hermano #LosOvariosQueMeCargo [sic]"

"Jajaja pobre tipa, si se muere por tener lo que tengo. No entra donde esté yo porque ese tipo de gente en Polanco no es aceptada [sic]"

"A mí cuando me llamen ´ratera´, que me lo prueben. Es una gran acusación y hasta demanda puedo hacer por difamar cuando ese tema se aclaró y es muy delicado @alexissoy [sic]".

Esto podría ser la prueba de la tensión que existe entre "Gomita" y "La Bebeshita", quien hasta el momento no le ha ofrecido una disculpa a su ex cuñada.

