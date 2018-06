Redes Sociales

"Gomita" sufre terrible accidente y se vuelve a operar la nariz

La ex payasita entró nuevamente al quirófano pero en esta ocasión por una triste razón

REDACCIÓN 13/06/2018 12:22 p.m.

Gomita compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde dio los detalles de la cirugia que se hizo por el accidente que sufrió. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La conductora de TV Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", hace unos meses aseguró que no volvería al quirófano e incluso sus papás le pidieron que ya no se hiciera más cirugías pero al parecer no cumplió con su palabra.

CDMX Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 11 Jun, 2018 a las 11:31 PDT

De acuerdo a Publimetro, la ex payasita compartió un video a través de sus redes sociales en el que aparece tras haberse realizado una nueva cirugía de nariz y donde revela los detalles para no crear "especulaciones".

Según "Gomita", en su video indicó que la intervención no fue estética, sino por un "accidente de trabajo".

Ya estoy bien, tuve un accidente en el trabajo, pero ya estoy mejor. Yo sigo siendo la mujer más feliz del mundo, solo que accidentes hay, no lo había sentido hasta que ayer me revisó el doctor. Mi voz no es tan buena, como me meten un tubo me la garganta se oye fea, indicó.

Tras compartir el video las reacciones y críticas contra la joven por parte de los usuarios no se hicieron esperar y le aseguraron que no es necesario que recurra a más cirugías.

Según #Gomita tuvo un accidente y por eso se operó de nuevo la nariz. No sé ustedes pero yo creo que es mero pretexto. pic.twitter.com/ZNC8iatrWt — Celebs Stories (@Psico_Estefany) 12 de junio de 2018

¡Acertaron! Se operó por tercera vez la nariz ?? pic.twitter.com/SNDdZnL2C1 — Celebs Stories (@Psico_Estefany) 12 de junio de 2018

No obstante, en medio de su recuperación y los malos comentarios que recibió, Aracely tiene la mejor compañía: su galán, quien la acompañó en este┬ádifícil momento.

?? besos buenas noches?? Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 29 May, 2018 a las 8:11 PDT

