Gobierno no destinó fondo para deuda con empresarios: Diputados

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 16/07/2018 09:17 p.m.

Xalapa, Ver.- La exigencia de pago a empresarios veracruzanos, que derivó en un plantón en la oficina del gobernador Miguel Ángel Yunes, podría quedar solo en el ámbito mediático, pues en el ejercicio fiscal no se etiquetaron los fondos para cubrir los adeudos..

Diputados locales de diferentes fracciones parlamentarias confirmaron que no se destinaron recursos para cubrir las deudas que dejó Javier Duarte, sumado a que la actual administración también ha generado algunos pasivos con proveedores y prestadores de servicio.

Existe la preocupación de que se dé el incumplimiento de pago del sector empresarial, pues no se ha cumplido el calendario de pagos programado al inicio de año, sumado a que el PAN perdió la gubernatura.

El problema, además de la falta de fondos para liquidar las deudas contraídas desde la pasada administración, es que en el Congreso local no se conoce el monto total del pasivo y no es público el padrón de deudores y, en tanto no se reconozca lo que se debe, no hay manera que la Sefiplan libere los pagos.

El pasado 25 de junio el presidente de la Comisión Especial para Conocer la Verdad de la Deuda Pública del Congreso, Sergio Rodríguez Cortés, reveló que Yunes Linares no tiene la voluntad política de pagar los adeudos a empresarios. Pues nunca se dispuso de recursos del presupuesto estatal para liquidar lo que se dejó de pagar en la administración de Javier Duarte, hoy recluido en un Centro de Readaptación Social.

"Hay un concepto que se llama Adefas, adeudos de las administraciones anteriores, o de ejercicios anteriores, en 2017 y 2018 no hay un concepto de Adefas por lo tanto no están presupuestados los recursos para pagar deuda, ni a municipios, ni a proveedores, ni a nadie que se le deba en Veracruz".

El expresidente de la Comisión de Hacienda del estado, a quien se le retiró el grupo de trabajo por confrontar públicamente al gobernador Miguel Ángel Yunes, recriminó al Ejecutivo el manejo mediático del tema, pues desde febrero de este año se anunció que se pagaría, y no han cumplido con el compromiso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, recordó que como no estaba claro el monto de los adeudos, se habilitó una página de internet, en la que se registraron los adeudos y se validaron.

Al inicio de la administración se hablaba de pasivos por 11 mil millones de pesos, para febrero de este año el monto había bajado a 5 mil millones de pesos.

Solo al reconocer los pasivos el Gobierno, a través de la Sefiplan, estaría obligado a etiquetar los recursos públicos, ya sea para hacer abonos o para liquidar la totalidad de los pasivos a los proveedores y prestadores de servicio.

El integrante de la comisión de Hacienda del Estado, José Luis Enríquez Ambell, expuso que para acreditar la deuda, se debe presentar documentación que justifique algún servicio otorgado al Gobierno de Javier Duarte, pues de lo contrario no se puede saldar o los empresarios.

"Desconozco si ha habido algún compromiso de pago (...) no sé si haya dinero, lo qué hay que comprobar es el origen de la deuda, y si está documentado pues entonces proceder a lo que sigue (el pago)", opinó el panista.

Por su parte Daniela Griego Ceballos, recordó que desde el año pasado presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para obligar a destinar fondos públicos para saldarle a los empresarios.

Es grave que se le herede deuda a la nueva administración de Cuitlahuac García Jiménez , en especial porque los funcionarios públicos de la actual administración se contradicen en el monto de lo que se debe, así quedó de manifiesto en las comparecencias del mes de diciembre.

Constructores del estado se reunieron con la diputada federal electa y le expusieron sobre los pasivos que se han generado de parte de Yunes Linares, pues ya solo le restan cinco meses a la administración y temen que se repita el mismo caso que con Duarte de Ochoa.

LEA TAMBIEN Cuitláhuac García exhorta a suspender evaluación educativa en Veracruz En su primer mensaje como gobernador electo también pidió frenar los nombramientos del sistema estatal anticorrupción y magistrados

bl