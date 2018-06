POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Gobierno de CDMX paga 400 millones a empresa fantasma

Según información de Noticieros Televisa, la empresa fantasma fue contratada para realizar labores de contaduría

REDACCIÓN 21/06/2018 01:38 a.m.

Documento presentado en el Noticiero de Denise Maerker (Foto: Video Noticieros Televisa)

Una investigación publicada en el noticiero de Denise Maerker reveló que el gobierno de la CDMX otorgó un contrato por adjudicación directa una empresa fantasma para realizar labores de contaduría. A cambio de una semana de trabajo de JJ Accounting and Legal Matters, la administración capitalina pagó más de 400 millones de pesos.





Dicha empresa fue contratada para realizar el papeleo necesario que le permitiera al gobierno de la capital del país solicitar a la Secretaría de Hacienda la devolución de mil 750 millones de pesos, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del gobierno de la ciudad en el ejercicio fiscal 2017.





El papeleo necesario para llevar a cabo ese tramite fue realizado por la empresa entre el 19 al 25 de mayo, trabajo por el cual la secretaria de finanzas capitalina y 27 funcionarios más aprobaron que la empresa obtuviera como pago el 20 por ciento de la cifra reclamada, lo que equivale a un total de 406 millones de pesos.





De acuerdo con la información transmitida por Denise Mearker en su noticiero nocturno, la empresa JJ Accounting and Legal Matters se constituyó el 1 de junio de 2017, en el acta constitutiva de la organización se establece un domicilio que corresponde a un edificio de oficinas virtuales.





Sin embargo, para una empresa con tan poca trayectoria no es posible acceder a contratos como el que le fue otorgado, pues las cláusulas legales establecen que la compañía contratada debe tener al menos dos años de existencia, lo cual prueba que no existe alguna otra forma de conseguir un contrato por parte de esta supuesta empresa fantasma que de manera irregular.

GRAN PARTE DEL DINERO DE LOS MEXICANOS LLEGA A LAS EMPRESAS FANTASMA

No obstante, esta no es la única irregularidad al interior de dicha empresa, pues a los presuntos accionistas de esta última se les relaciona con otra organización dedicada a la asesoría legal y fiscal; además de que el domicilio registrado por la administradora de JJ Accounting and Legal Matters, corresponde a un edificio en una colonia popular de la delegación Iztapalapa.





Con información de Noticieros Televisa.







