El gobernador de QRoo ofrece austeridad, pero gasta mucho en viajes

Cancún Q.Roo.- El próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en reuniones con senadores, diputados y alcaldes electos de la coalición "Juntos haremos historia", reiteró el compromiso de castigar la corrupción y exhortó a gobernadores y funcionarios públicos en general a no descuidar el gasto público y aplicarlo con austeridad.

El pasado 12 de junio, el presidente electo sostuvo una reunión con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el que participó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

En la reunión, el representante del gobierno de Quintana Roo sostuvo el compromiso de apoyar el combate a la corrupción y la impunidad, además de continuar el plan de austeridad y promover la transparencia en el ejercicio del gasto público.

En una investigación de transparencia del portal "Mientras tanto en México", detalló los gastos realizados por gobernadores del país en viajes, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en 2017, fue catalogado como el mandatario del país que más gasta en viajes y viáticos relacionado con el ejercicio de sus actividades como representante del poder ejecutivo.

El gobernador del estado inició su periodo de gobierno en septiembre de 2016 y representa al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), institutos políticos que trabajaron en coalición hasta ganar la candidatura.

De acuerdo con el informe, en el primer semestre del inicio de su mandato, de octubre a junio de 2016, Carlos Joaquín González, gastó 41 millones 88 mil 845 pesos en viajes, solo por debajo del mandatario de Quintana Roo, se colocó el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez con un gasto de 14 millones de pesos en un año de gobierno.

Los gastos del gobernador del estado corresponden a un total de 131 viajes en territorio nacional durante el primer semestre de la administración estatal de 2016, esto de acuerdo con las bitácoras de viaje.

La administración gubernamental de Carlos Joaquín González fue nombrada desde el inicio como "gobierno de alternancia", debido al cambio de régimen político en Quintana Roo que fue dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de cuatro décadas.

A los gastos altos en viajes y viáticos también fue señalado el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) por delitos relacionados con lavado de dinero y peculado. El ex mandatario quintanarroense fue señalado por los gastos en vuelos en los que viajaron amigos, familiares y políticos cercanos al ex funcionario, a través de la empresa para estatal VIP SAESA, que provocaron daños al erario público equivalente a mil 32 millones de pesos.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido reuniones con empresarios de Boeing, y ha declarado que venderá el avión presidencial, además de que viajará en vuelos comerciales y se apegará a un plan de austeridad.

