Gobernador interino de NL votará por "ya sabes quién"

Manuel González, quien tomó el cargo después de que "El Bronco" solicitara licencia declaró en entrevista que su voto sería para "ya sabes quién"

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 08/05/2018 03:12 p.m.

Manuel González Flores en su toma de protesta (Foto tomada de la web)

Monterrey, N.L.- Manuel González, gobernador interino de Nuevo León sorprendió cuando dijo ante miembros de la organización "Vértebra" que su candidato presidencial es "Ya saben quién", para enseguida corregir el desliz y recalcar que quiso referirse a Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

González Flores pretendía evitar mencionar directamente a "El Bronco": "Ya saben cuál es mi candidato, es evidente, no les voy a decir, pero ya saben quién". "¿Cómo?", gritó alguien de los asistentes mientras las risas se desataron. "No, bueno, Jaime, ya para que no haya duda, si no, al rato me van a acusar", corrigió.

En su charla pidió a la asociación ciudadana analizar muy bien su voto para los Congresos federal y estatal, los diputados ahora tienen más poder de decisión ante un escenario de real división de Poderes.

Por otro lado, rechazó polemizar porque no tiene caso sobre la unificación de mando policial en Monterrey, pues ni el Municipio tiene recursos para hacerse cargo ni el Estado tiene policías para trasladar.

"Por ahora, a reserva de mi pensamiento municipalista, no es posible, ni Monterrey tiene la capacidad económica para dirigir una Policía de ese tamaño, ni nosotros tenemos el número de policías para trasladarlos a Monterrey".

Desde hace 18 años en que nació la Policía de Monterrey, a cargo de la autoridad regia, ésta vigila parte de la ciudad y otra área la policía estatal, pero nuevamente ha surgido la polémica sobre quién deberá hacerse cargo total de la seguridad.

Por otro lado, el gobernante interino adelantó que la nueva Ley de Transporte incluirá la posibilidad de un aumento a la tarifa del Metro y un mecanismo de prepago que sirva para este sistema, la Ecovía y todas las rutas urbanas.

Lo anterior es parte del contenido de la iniciativa que enviará el jueves al Congreso y que deberá someterse a una serie de foros de consulta, según un acuerdo previo con los diputados, pues se busca crear un solo organismo que controle todo el sistema de transporte de una manera integral, y que estaría manejado por ciudadanos, bajo la regulación del Gobierno.

Sin dar porcentajes explicó que será una tarifa única, suficiente para asegurar la renovación de las unidades cada cinco años.

La iniciativa atiende cinco proyectos de ampliación del Metro, pero no sé construirá nada mientras no se revise la tarifa actual, que es de 4.50 pesos.

Los proyectos de ampliación a mediano y largo plazo, son llevar el Metro de la Expo Guadalupe a Juárez; de la terminal Zaragoza a La Estanzuela; de la estación Edison a Santa Catarina; de San Bernabé a García, y del Hospital Metropolitano, terminal de la Línea 3 en construcción, hacia el aeropuerto.

