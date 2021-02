Graco Ramírez da mensaje de despedida a periodistas

Cuernavaca, Morelos. El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dio un mensaje de despedida ante periodistas en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión.

En la residencia oficial, a donde fueron invitados reporteros y directivos de medios de información, el mandatario perredista ofreció un discurso en el que reconoció que no fue tarea fácil gobernar Morelos.

De entrada celebró que a diferencia de lo que muchos esperaban, concluirá su mandato el 30 de septiembre.

“Hay quienes decían que el que a juicio mata, a juicio muere, ésa era la consigna de mis detractores y no, el muerto del cual hablaban muchos goza de cabal salud y va a terminar el día 30 de septiembre, termina mi responsabilidad. “Algunos pensaban que era inminente, algunos pensaban que la fortaleza de una institución religiosa iba a ser determinante, que el prestigio no en la política, sino en otros ámbitos deportivos, era fundamental para generar ese ambiente y la prueba es que aquí estamos y estamos entregando con responsabilidad un estado que crece al 4.7 por ciento, no es un invento mío, los empresarios lo saben, lo están viviendo, la economía del estado lo vive”, dijo.

Agregó que cuando escucha lo contrario en los diagnósticos que los candidatos hacen sobre Morelos como parte de sus campañas políticas los entiende como parte de la contienda.

“Valdría la pena ver si incluso algunos detractores que tienen importantes negocios no les ha ido mejor estos últimos tres años a lo que les iba antes, creo que hay evidencias de inversiones, hay evidencia de desarrollo, dejamos atrás 20 años de retraso”, expresó.

EL SOCAVÓN Y LAS DESPENSAS

Graco Ramírez Reveló reveló que tras el sismo, desde el gobierno federal se implementó una campaña para acusar a su administración de acaparar las despensas destinadas a las familias damnificadas.

Esa campaña, agregó, fue producto de señalar que la responsabilidad del socavón formado en el Paso Exprés que cobró la vida de dos personas fue de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

“Que no les gusta la vía exprés, pues porque lo que hicieron lo hicieron de manera irresponsable y con actos de corrupción que no corresponden a este gobierno, que advertimos y fue un debate público que yo di, con los costos que tengo después para la campaña de las despensas, producto de esa confrontación, la revancha fue inventar en el sismo que nos estábamos quedando con despensas para desprestigiarnos, golpearnos“

“En redes una campaña millonaria de esas noticias falsas construidas con importantes influenciadores que tiene que ver con una confrontación política, pues no íbamos a aceptar la responsabilidad de un acto que advertimos que estaba mal hecho y que iba a tener consecuencias”, expresó.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ya en materia de libertad de expresión, Graco Ramírez aseguró que su gobierno no persiguió periodistas ni propició actos criminales contra ellos.

“No tuvimos, y yo lo platicaba con los compañeros, un ambiente que propiciara y justificara actos criminales contra periodistas, algunos actores quisieron inventar una historia y lo primero era aplicar el mecanismo de protección a pesar de las versiones, de las tentaciones de que pareciera que estábamos generando una persecución porque para mí era delicadísimo y gravísimo que le hubiera ocurrido algo a alguien, somos excepción”, expresó

Aunque sí ofreció disculpas por la actitud que asumió en algunos momentos de su gobierno.

“Decirles a todas y a todos que también si alguna vez fui descortés, si alguna vez fui impaciente, si alguna vez llegué a ser imprudente, yo quiero que me entiendan que estar aquí no es fácil, son noches muy largas, los primeros tres años fueron noches eternas y días muy largos para poder tomar la conducción de la seguridad”, dijo.

Y agregó que cuando ya no sea oposición y regrese a la academia o a escribir artículos de opinión, los reporteros de Morelos contarán con su apoyo ante alguna agresión.

“Y si ustedes sufren alguna agresión, se los digo desde ahorita, voy a estar con ustedes, no tengan duda, porque también yo construí mis espacios políticos siendo analista y comunicador y ahí voy a estar”, dijo.

LOS VOY A EXTRAÑAR, OJALÁ QUE NO ME EXTRAÑEN

Ante su inminente salida del gobierno del Estado, Graco Ramírez dijo a los reporteros que asistieron a la residencia oficial que los va a extrañar y que espera que no lo extrañen a él.

“Ahí les encargo, los voy a extrañar, espero que no me extrañen más ustedes a mí. Los voy a extrañar a ustedes, pero espero que no me extrañen más ustedes a mí, es un buen deseo, se los digo de todo corazón.

“Los voy a extrañar porque lo que ustedes decían me sirve y me ha servido para aprender a moderar también cosas que yo tengo que moderar y atender, pero desde el poder se ejercen más las cosas porque se tiene poder, espero que no me extrañen, porque si alguien que llegue que no sabe lo que es tener poder y lo quiere ejercer así nada más, pues van a ver, que me van a extrañar”, dijo.