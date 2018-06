"La Trevi" sensual

Gloria Trevi seduce a sus fans en sexy lencería

Gloria Trevi puso de cabeza a la red al compartir unas fotos donde posa en sexy lencería y liguero

REDACCIÓN 20/06/2018 02:04 p.m.

Gloria Trevi dejó con la boca abierta a más de uno al mostrar que a su edad sigue teniendo una figura envidiable, la cual mostró en sexy lencería (FOTO TOMADA DE WEB)

Gloria Trevi se mostró más sexy que nunca, la cantante sedujo a sus fans de Instagram con fotos en sexy lencería, un provocar liguero y otros atuendos ajustados que enmarcaron su figura.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante de 50 años, complementó su look con una peluca plateada.

"Me gusta usar pelucas y jugar con fantasías para luego andar de pelo suelto", escribió Gloria Trevi en la publicación que hasta ahora ha conseguido 45.663 Me gusta y decenas de comentarios.

"Te ves mega hiper súper archi retecontra hermosa", "Espectacular como siempre", "Me encanta como te transformas siempre, hermosa", "Muy bella y que sensual liguero", "Me encantas eres como el ave fénix, que resurgió de las cenizas", escribieron a la intérprete de "Que me duela".

