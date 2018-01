Espectáculos

Celebridades tiñen de negro su unión en los Globos de Oro 2018

Muchas actrices apoyaron la campaña Times's Up y se han manifestado a favor de vestir de negro

REDACCIÓN 07/01/2018 06:50 p.m.

En la gala toda la atención estará en los discursos y la alfombra roja. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

No cabe duda que esta 65 entrega de los Globos de Oro será recordada por la unión de las actrices y actores que se unieron por una noble causda.

En esta ceremonia de los Globos de Oro, las estrellas usarán negro para alzar su voz a favor de la igualdad y contra el abuso sexual en la industria del entretenimiento.

El color es un reconocimiento a las decenas de víctimas de acoso sexual que han salido a contar sus historias y en apenas tres meses han logrado terminar con carreras como Harvey Weinstein, Brett Ratner, Kevin Spacey, James Toback, entre tantos otros.

Muchas actrices apoyan la campaña Times's Up y se han manifestado a favor de vestir de negro, como protesta por los abusos y el silencio que se guardó durante tantos años.

En la gala toda la atención estárá en los discursos y la alfombra roja.

Seth Meyer será el anfitrión de la 75ª edición de los premios de la prensa extranjera.

Los hombres también se unieron a la iniciativa en apoya a sus compañeras.

Grandes figuras como Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman, Meryl Streep, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Salma Hayek y Margot Robbie se unieron para pronunciarse en contra del acoso y para incentivar a alzar la voz y denunciar los abusos.

Time's Up, que se traduciría como "Se acabó el tiempo", también pide más mujeres en puestos de poder y liderazgo, así como igualdad de beneficios, oportunidades, remuneración y representación para las mujeres, e insta a los medios a centrar la atención en los casos de abuso en "mercados menos glamorosos y valorados".

