Sigue aquí el minuto a minuto de los Globos de Oro 2018

Aunque los Globos no son considerados un termómetro para el Óscar es una gala de alto perfil y los ojos estarán puestos en ella

REDACCIÓN 07/01/2018 06:08 p.m.

Este año las actrices y actores acudirán con vestuario negro como una declaración contra la desigualdad de género y racial. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Este domingo inicia la temporada de premiación de Hollywood con Los Globos de Oro y además de celebrar lo mejor del cine y la televisión, será la primera vitrina para condenar el escándalo sexual que sacudió a la industria.

Hace unos meses salieron a la luz las denuncias de actrices que afirmaron abusos sexuales por parte del prouctor Harvey Weinstein, saliendo a la luz una cultura de acoso, abuso y violación practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback.

Esta noche el presentador será Seth Meyers quien se encargará de dirigir una de las galas más complicadas de la historia de los Globos de Oro.

La gala comenzó con la pasarela en la alfombra roja de actrices, actores y productores del cine en Hollywood.

19:00 Horas Seth Mayers da la bienvenida a la ceremonia con un discurso en el que habló sobre el caso Hervy Weinstein y el gobierno del presidente Donald Trump

19:05 Mayer felicita la pelicula "La Forma del Agua" por ser la película con más denominaciones de la noche.

19:10 Entregan el premio de "Mejor actriz protagonista en miniserie" a Nicole Kidman, por "Big Little Lies".

19:18 Globo de Oro al mejor actor de reparto para Sean Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras'

19:32 El premio para "Mejor actriz en serie de drama" se lo llevó Elisabeth Moss, por "The Handmaid's Tale", quién ya ganó el Emmy.

19:40 El galardón al mejor actor de drama para se lo otorgaron a Sterling K Brown, por "This Is Us", quién también se llevó el Emmi por su participación en la serie.

19:45 "Mejor serie de drama" es para "The Handmaid´s Tale", "Juego de tronos" tendrá que esperar a su última temporada para intentar llevarse el premio

Y corriendo porque empezaba el show de los #goldenglobes, @salmahayek, acompañada de @AshleyJudd, dos de la vices más poderosas estos meses sobre el acoso sexual pic.twitter.com/TmsRnh8gt1 — Pablo Ximenez (@pximenez) 8 de enero de 2018

19:55 Alexander Skarsgard,se lleva el premio "Mejor actor de reparto" por Big Little Lies. Impresionante en su papel de marido maltratador que ya le valió el Emmy

19:59 El Globo de Oro a la mejor banda sonora es para Alexander Desplat por "La forma del agua".

20:05 El Globo de Oro por "Mejor canción" se lo otorgaron a "This is me" de "El gran showman".

20:15 El Globo de Oro para el mejor actor de comedia o musical es para James Franco por "The Disaster Artist", cabe señalar que es el primer premiado de cine que entra en el siglo XXI que lee su discurso del celular.

20:17 El Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en televisión fue para Laura Dern, por "Big Little Lies". Un papel complicado dando vida a uno de los personajes más desagradables de la serie al que terminas comprendiendo y que defiende muy bien.

20:20 La película "Coco" se lleva el reconocimiento como "Mejor película de animación"

20:30 El premio a"Mejor actriz de reparto" se lo dieron a Allison Janney en"Yo, Tonya"

20:44 La ganadora a mejor película de lengua extranjera es para "En la sombra", de Fatih Akin

20: 47 "Mejor actor en miniserie o película para televisión" se lo llevo, Ewan McGregor, por "Fargo", donde a dos hermanos enfrentados entre ellos.

20:55 Mejor serie de comedia para " The Marvelous Mrs. Maisel", subió al escenario a recoger el premio Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, los creadores de "Las chicas Gilmore".

20:58 Aziz Ansari, "Mejor actor de televisión en comedia o musical", por "Master of None".

21:05 Otorgan el "Premio de Honor" a la presentadora Oprah Winfrey

Oprah Winfrey recuerda a Recy Taylor, fallecida hace 10 días.

"Hablar y decir la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos hoy, y me siento orgullosa de las mujeres que han hablado, indicó Oprah. "Agradezco a todas las mujeres que han aguantado años de maltratos porque tenían niños que criar y facturas que pagar"

21:20 Globo de Oro a "Mejor actor de drama" para Gary Oldman por "El instante más oscuro".

21: 35El Globo de Oro a "Mejor actriz de drama" para Francesc McDormand por '"Res anuncios en las afueras"

21:44 Globo de Oro para la "Mejor dirección" se la dan Guillemo Del Toro por "La forma del agua"

Desde niño he sido fiel a los mosntruos, porque son parte de nuestra imperfección y de nuestros fracasos en la vida, precisó en su cuenta.

21:50 Cerando así la noche con cuatro premios como la ficción televisiva más premiada de estos Globos de Oro.

21:52 Globo de Oro a mejor actriz de comedia para Saoirse Ronan por "Lady Bird"

21:55 Llega el Globo de Oro a "Mejor comedia o musical" para "Lady Bird"

21: 58 Y el último premio televisivo de la noche, "Mejor miniserie" llevándoselo "Big Little Lies".

