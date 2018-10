Difunden audio de las primeras declaraciones de Daniela Castro

REDACCIÓN 01/10/2018 11:46 a.m.

La actriz Daniela Castro fue detenida el pasado viernes en la ciudad de San Antonio Texas por robar ropa de una reconocida tienda de un centro comercial.

De acuerdo con Publimetro, el mismo día por la noche Daniela Castro pagó una fianza de 800 dólares para quedar en libertad.

La versión de la policía indicó que la actriz de 52 años intentó salir con las prendas que tenían un costo entre los 100 y los 750 dólares.

Según un informe policial, un guardia de seguridad de la tienda la vio quitarse la ropa "que previamente se había probado" y colocarla en su bolso.

Cuando ella salió del lugar sin pagar, el guardia la siguió hasta el estacionamiento, lugar donde la confrontó y le pidió que lo acompañara a la tienda.

Ella fue puesta bajo arresto y entregó sus pertenencias, a excepción de su teléfono porque llamaría a su esposo. Tras la llamada, Castro fue fichada, acusada de robo.

Entre las prendas que la actriz se intentaba llevar sin pagar estaban tres pares de pantalones, un suéter, una falda y ropa deportiva; la cual fue devuelta a la tienda. Tiene audiencia el 29 de octubre, cuando se declarara culpable o inocente.

Después de que llegó a México la noticia, Daniela Castro fue entrevistada por Televisa, asegurando que era inocente.

Por ahora la artista, cuyo nombre verdadero es Danielle Stefani Arellano, no podrá dar declaraciones hasta que lo autoricen sus abogados.

Daniela y Alexa, hijas mayores de la actriz, aprovecharon sus respectivas redes sociales para defenderla.

La primera en hablar fue su primogénita, quien compartió el siguiente mensaje a través de sus Stories de Instagram.

Te amo. Gracias por todo ma. No puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas.

La joven de 16 años continuó: "Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú".

Por su parte, Alexa publicó "Te amo mamá, no puede haber mejor ser humano que tú. Muchas gracias por todo y sin duda tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado".

La joven de 14 años remató con el siguiente mensaje: "Mucha gente podrá criticarte o juzgarte, pero tengo muy claro que no es así".

