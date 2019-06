Giovani Dos Santos, el futbolista que sigue ganando millones sin jugar y está cerca de llegar al América

Giovani dos Santos estaría cerca de llegar al América, Miguel Herrera no lo descarta. (FOTO DE LA WEB)

A unas horas de la salida de Oribe Peralta, América vuelve a los reflectores tras darse a conocer que podría cerrar la bomba del año en el futbol mexicano. De acuerdo a información de Fox Sports, Las Águilas tienen avanzadas negociaciones con Giovani dos Santos.

El mayor de los dos Santos lleva todo el año sin actividad, luego de no entrar en planes del LA Galaxy de la MLS. Sin embargo, Miguel Herrera no descartó el posible fichaje de Gio:

Hoy salió Oribe, buscaremos un reemplazo y no obviamente será un centro delantero, buscaremos un remplazo que cubra las necesidades que tiene el equipo. Giovani dos Santos es una posibilidad como cualquier otro jugador. Ayer estuve platicando con Santiago Baños y lo seguiremos haciendo en la pretemporada para ver quiénes son los que contratamos”, expresó el DT.

Aunque no juega desde octubre, dos Santos no lo resiente en su bolsillo. El jugador mexicano no entró en los planes del LA Galaxy, pero sigue siendo parte de la lista de jugadores mejores pagados de la MLS.

Gío tenía un año más de contrato con el Galaxy, por lo que debe seguirle pagando pese a no jugar. El mexicano recibe 6.5 millones de dólares, el único que gana más que él es el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien percibe 7.2 millones de dólares al año, de acuerdo a información de Marca.

Incluso, el ex del Barcelona tiene un mejor sueldo que Carlos Vela, el actual crack de la MLS, quien gana 6.3 millones, 200 mil dólares más que el jugador de Los Angeles.

Las peticiones de Gio

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que la Liga MX podría ser el futuro de dos Santos, que si el Monterrey, Cruz Azul y ahora el América. Sin embargo, el ex del LA Galaxy hizo una lista de peticiones para llegar al futbol mexicano.

Gio pidió Guardespaldas, ya que no se siente seguro en cualquier ciudad del país. Además, quiere firmar el contrato más importante del balompié azteca, mismo que le asegure una ganancia de 4.5 millones de dólares anuales, cantidad que lo emparejaría con el francés André-Pierre Gignac, el jugador mejor pagado de la Liga MX.

Actualmente, el mayor de los dos Santos se encuentra entrenando en el Centro de Alto Rendimiento para estar en forma tras nueve meses sin actividad.

dmv