Faràndula

Así anunciaron Gigi Haddi y Zayn Malik su reconciliación

Una publicación de Gigi Hadid confirma los rumores de su reconciliación con Zayn Malik

REDACCIÓN 06/06/2018 04:51 p.m.

Donde hubo fuego, cenizas quedan; Gigi Hadid y Zayn Malik retoman su romance (FOTO TOMADA DE WEB)

A casi tres meses de anunciar su rompimiento, Gigi Hadid anuncia reconciliación con Zayn Malik. El 18 de marzo la famosa pareja anunció su separación, hoy a casi tres meses de su rompimiento amoroso vuelven a estar juntos.

De acuerdo con El Diario, Gigi compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde se le ve recostada con la cabeza sobre las piernas de Zayn, no cabe duda que es el pues su cabello rubio platinado y sus característicos tatuajes lo delatan.

Horas antes la guapa rubia había acudido a la premiere en Nueva York de ´Ocean´s 8´ junto a su amiga Lily Aldridge y tras concluir al evento se dirigió a casa para disfrutar de un merecido tiempo de descanso, aunque no sola.

El vínculo que une al ex One Direction con la modelo es màs fuerte que cualquier problema que los pudiera separa, en vista de que ella parece muy relajada cuando se encuentra descansando en el regazo del intérprete británico.

A principios de mayo los dos jóvenes se dejaron ver muy acaramelados en las calles de Nueva York, apuntando hacia una posible reconciliación a la que ya dejaban abierta la puerta en los comunicados que anunciaron que habían decidido seguir caminos separados.

"Gigi y yo tuvimos una relación muy seria, divertida y repleta de cariño, y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y amiga. Es una persona increíble. Agradezco a todos nuestros fans que respeten la difícil decisión que hemos tomado, así como nuestra intimidad en estos momentos. Nos habría gustado ser nosotros quienes compartiéramos primero la noticia. Los queremos a todos", rezaba el tuit con que Zayn anunció el final de su romance con Gigi.

?? Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 23 Abr, 2017 a las 6:34 PDT

"Los comunicados sobre rupturas suelen parecer muy impersonales porque en realidad no hay ninguna manera mejor de expresar en palabras lo que dos personas experimentan juntas durante más de dos años... no solo en su relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que he compartido con Z. Le deseo solo lo mejor y seguiré apoyándole como a un amigo por el que siento un cariño y respeto inmensos. Y en lo que respecta al futuro, lo que tenga que ser, será", apuntaba Gigi.

everyday ?? Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 14 Feb, 2017 a las 6:31 PST

an

LEA TAMBIEN Roban residencia de Shakira y Piqué en Barcelona La pareja conformada por la cantabte Shakira y el jugador Gerard Piqué no se encontraban en la residencia, pero los padres de él si

LEA TAMBIEN Marjorie de Sousa rompe el silencio y habla de su presunta relación con Ricardo Anaya Marjorie de Sousa no quiso quedarse callada ante los rumores que la relacionan con el candidato presidencial Ricardo Anaya

LEA TAMBIEN Así anunció Netflix la tercera temporada de "13 reasons why" El canal de streaming lo anunció con un pequeño video la tercera temporada de "13 reasons why"