Tras más dos años de relación se separan Gigi Hadid y Zayn Malik

La noticia fue revelada por un medio estadunidense, donde aseguraron que la joven pareja se dio un brake

REDACCIÓN 13/03/2018 12:55 p.m.

La pareja acostumbraba compartir con sus seguidores de redes sociales sus momentos íntimos. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Todo parece indicar que la relación entre Gigi Hadid y Zayn Malik ha llegado a su final, tras dos años y cuatro meses de romance ha llegado a su final.

De acuerdo a Elle, el periodista de The Sun, Dan Wotton, ha reportado que de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, Hadid y Zayn han decidido terminar con su relación a principios de este mes.

Ya no son pareja pero se mantienen cercanos y se apoyan mutuamente, reveló la fuente.

Asimismo dijo, "La verdad es que se han ido distanciando gradualmente después de estar juntos por un largo tiempo. Tienen agendas de trabajo muy complejas y eso pone presión a cualquier relación".

missing mine ?? Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el Jun 23, 2017 at 10:24 PDT

Pero también la misma fuente, esta separación ha sido consensuada y en los mejores términos ya que ambos sienten profundo respeto el uno por el otro.

Recordemos que esta no es la primera vez que Gigi y Zayn se separan, en junio de 2016 tuvieron un break up, por lo que se espera que se trate simplemente de un break y no de algo definitivo.

?? Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el Abr 23, 2017 at 6:34 PDT

Hasta el momento la ex pareja no han confirmado o negado la noticia, la única fuente que confirma la noticia es Dan Wotton y lo ha hecho de manera independiente de su medio.

???? Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el Mar 5, 2017 at 5:13 PST

