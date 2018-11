¿Geraldine Bazán presentó públicamente a su apuesto novio?

REDACCIÓN 01/11/2018 12:19 p.m.

Hace unos meses la actriz Geraldine Bazán, informó que había tomado la decisión de separarse de su entonces esposo, Gabriel Soto desatando cientos de rumores.

En aquel momento Geraldine Bazan declaro que el motivo era por la infidelidad de Gabriel Soto, pero después de ┬ádiversas declaraciones quedaron divorciados y en buenos términos, eso parece.

Pero la actriz de 35 años está decidida a seguir adelante con su vida profesional, pero sobre todo, con la sentimental.

Y es que la intérprete por fin se ha dejado ver públicamente con un galán, ¿será su nuevo novio?

Hace unos días Martha Figueroa reveló en su programa Con permiso que una amiga suya había visto a Geraldine en compañía de un misterioso sujeto que no pertenece al ambiente artístico.

"No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto" aseguró la periodista.

Días después, la revista People en español sostuvo que el galán en cuestión sí pertenece al medio y que se trataba del actor Santiago Ramundo, quien incluso habló de su relación con Geraldine.

Nos estamos conociendo. Estamos compartiendo nuestro tiempo y de eso se trata la vida, ¿no?, de compartirla con quien uno quiere, dijo el actor.

No obstante, aunque todo parecía indicar que Geraldine salía con Ramundo, durante la fiesta Quién 50, en la que se reconocieron a los 50 personajes más trascendentes del año, captaron a la actriz muy contenta con el también actor mexicano Fernando Alonso. Incluso, hay quienes aseguran que en algún momento se mostraron cariñosos y hasta se abrazaron.

A su llegada al Teatro Telcel, donde se llevó a cabo la celebración, Geraldine no quiso caminar por la alfombra roja, pero una vez adentro del recinto, se reunió con Alonso, con quien compartió el resto de la velada.

Los actores se conocen desde hace mucho tiempo, desde que trabajaban juntos en TV Azteca.

