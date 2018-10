Aseguran que Geraldine Bazán ya tiene novio, es mucho más guapo que Gabriel Soto

REDACCIÓN 22/10/2018 06:26 p.m.

Todo parece indicar que Geraldine Bazán se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras la noticia de que estaba oficialmente divorciada de Gabriel Soto, la conductora Martha Figueroa, dio a conocer en el programa de televisión "Con permiso" de Unicable que la actriz ya tiene novio y es mucho más guapo que Gabriel Soto.

De acuerdo con Soy Carmín, según Figueroa la intérprete de 35 años habría sido vista saliendo con un guapísimo galán que no es del medio artístico ya que la "fuente" no logró reconocerlo.

Ya tiene novio Geraldine, aseguró Figueroa.

No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan, pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto, aseguró y agregó O sea ella sí mejoró, ella subió porque él es guapérrimo el novio.

Geraldine, que hasta hace pocos días negaba que tuviera pareja, no se ha pronunciado sobre este supuesto noviazgo, por lo que hay que tomar la información con mucha cautela.

Lo que sí es un hecho es que la ex pareja de Gabriel está afrontando su nueva situación sentimental de "mujer soltera" con una mente positiva, así lo reveló durante un video que compartió en su canal de YouTube.

"Me veo más fuerte que nunca. Me veo con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Me veo con todas las ganas de comerme el mundo, de tener muchas amigas, de salir, de viajar, de divertirme, de enseñarles a mis hijas a ser mujeres fuertes, a ser mujeres conscientes y sobre todo a ser mujeres valientes", aseguró Bazán.

