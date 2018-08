Conoce a los galanes mejor pagados en la industria del cine

REDACCIÓN 22/08/2018 03:30 p.m.

Esta mañana la revista Forbes publicó su ranking anual de los actores mejor pagados del mundo, recordemos que el año pasada fue liderada por Mark Wahlberg.

Entre los nombres que la conforman están intérpretes veteranos de Hollywood como George Clooney y Robert Downey Jr., el actor chino Jackie Chan o la superestrella de Bollywood Salman Khan.

George Clooney ingresó 239 millones de dólares en los últimos doce meses, principalmente por la venta de su marca de tequila, y es el actor mejor pagado del año, según publicó hoy la revista Forbes.

La venta de Casamigos a la licorera Diageo le reportó al actor estadounidense un total de 233 millones de dólares que, sumados a las ganancias procedentes de sus antiguas películas y a otros negocios, lo catapultaron al número uno de la célebre lista.

Con 124 millones, Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", repitió en el segundo lugar gracias a taquillazos como "Jumanji: Welcome to the Jungle" y a su influencia en las redes sociales, que le permite negociar cuantiosos contratos promocionales.

En el tercer y cuarto lugar se sitúan dos superhéroes de "Los Vengadores" que han participado en recientes entregas de Marvel: Robert Downey Jr. ("Iron Man") logró 81 millones, mientras que Chris Hemsworth ("Thor") se hizo con 64,5 millones.

El quinto integrante de la lista es Jackie Chan, la mayor estrella china, que ganó 45,5 millones por su trabajo como actor en seis estrenos de 2017 ("Bleeding Steel" y "The Foreigner", entre otros), pero también como productor y empresario de cines.

Always grateful for today Una publicación compartida de Jackie Chan (@eyeofjackiechan) el 19 Ene, 2018 a las 8:31 PST

En los siguientes cinco puestos figuran dos actores que han aprovechado el tirón de Netflix, Will Smith (42 millones, sexto) y Adam Sandler (39,5 millones, octavo); dos de Bollywood, Akshay Kumar (40,5 millones, séptimo) y Salman Khan (38,5 millones, noveno); y por último el "Capitán América", Chris Evans (34 millones).

It´s @just a family affair Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 16 Jul, 2018 a las 12:03 PDT

Nice to be back. Love you @thecomicstriplive! Una publicación compartida de @ adamsandler el 1 Mar, 2018 a las 6:01 PST

Forbes llamó la atención sobre la diferencia salarial entre los actores y las actrices mejor pagados del mundo: si bien esos diez hombres acumularon 748,5 millones, las diez mujeres más exitosas del sector sumaron solo un cuarto, 186 millones.

#throwback Oscars ?? Una publicación compartida de Chris Evans (@teamcevans) el 7 Ago, 2018 a las 9:37 PDT

"Parte de la discrepancia se debe a la falta de oportunidades en franquicias de larga duración o películas de acción que generan grandes sumas a priori y a posteriori", señala la revista, que señala cómo la brecha salarial de género se produce hasta entre millonarios.

