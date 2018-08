"Ya me confundí", genera enredos la nueva moneda en Venezuela

REDACCIÓN 22/08/2018 04:28 p.m.

El cabio de moneda de bolívares a bolívares soberanos generó confusión en muchos negocios y a consumidores luego de la implementación de una de las medidas implementadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La nueva moneda, es parte del "programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad" implementada por el gobierno de Maduro y generó que varias tiendas permanecieran cerradas, así como calles vacías por la incertidumbre acerca del costo de artículos básicos.

La reconversión es la primera medida del plan que la oposición bautizó como el "Madurazo", que advirtió que generará más inflación, más pobreza y más desempleo.

El plan incluye elevar la gasolina, la más barata del mundo, a precios internacionales; el incremento de impuestos y la liberación del mercado cambiario, así como un drástico aumento del salario mínimo, que pasó de cinco millones a 160 millones de bolívares fuertes o mil 600 soberanos (o 30 dólares), según el decreto firmado por Maduro.

En Caracas se vieron comercios cerrados y menos transporte público circulando, pero el Metro, que transporta a casi dos millones de personas al día, laboró con normalidad.

A pesar de que la reconversión se aplicó desde el lunes, todavía el día de ayer martes varios negocios permanecieron cerrados ya que al igual que algunos clientes no logran comprender como trasladar los precios a la nueva moneda.

Las historias a raíz de la confusión al momento de hacer la conversión se encuentran en la mayoría de los negocios, por ejemplo, Rosa Peña entró en una zapatería que estaba abierta en Caracas para comprarle sandalias a su nieta. Llevaba consigo un teléfono celular, que le prestó su hija, para calcular el precio de los zapatos en la nueva moneda y compararlo con el que habría pagado en la vieja moneda, que sí conoce.

"Ni puedo entender las cantidades", se lamentó Peña, mostrando el teléfono. "Mi hija me dio esto y me dijo cómo usarlo, pero no se puede entender cuando se convierten cantidades grandes".

La inflación superó el 32.000 por ciento a mediados de agosto y el Fondo Monetario Internacional estima que será mayor a un millón por ciento a finales de año.

Venezuela cuenta con las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, pero la mala administración llevó a la quiebra a la petrolera estatal, PDVSA, lo que ha provocado una hambruna generalizada, una terrible escasez de medicamentos y otros productos esenciales.

En una gasolinera de PDVSA, René Manzanilla intentó explicarles a sus colegas la diferencia entre las dos monedas.

"Recuerden, no pueden aceptar billetes de 500 bolívares, esos no van a servir", aseveró.

"Pero ¿cuánto valen los de 500?", preguntó otro trabajador.

Manzanilla se quedó callado un momento.

"Espérame", dijo, "Ya me confundí. Vamos a empezar de nuevo".

