Series

George R.R. Martin revela detalles del próximo spin-off de "Juego de Tronos"

El autor de "Juego de Tronos" sorprendió a todos los seguidores de la saga con estos anuncios

REDACCIÓN 12/06/2018 01:14 p.m.

George R.R. Martin reveló en su página oficial más detalles del primer spin-off de Juego de Tronos, además de otras noticias del futuro de la saga y sobre su nuevo libro. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El año pasado se estrenó la séptima temporada de "Juego de Tronos", y se dio a conocer que HBO estaba trabajando en varios spin offs de la serie.

El propio George R.R. Martin fue quien comentó algunos detalles sobre ello y el día de hoy en su página oficial, reveló otros sobre la confección del primer spin off.

De acuerdo a Hipertextual, Martin reveló que HBO luego de un año de desarrollo ha dado luz verde al primer piloto de los spin offs. El autor ha sido precavido en sus noticias pues insistió en que no se trata de que la serie sea un hecho sino de que los directivos sólo han dado luz verde al piloto.

Tiene la esperanza puesta en que esto se dará en breve, añadió.

Cabe señalar que los spin offs no son secuelas y, por tanto, no estará ningún personaje de la serie actual. De hecho no conocemos a ninguno de los personajes que aparecerán en esta nueva entrega y es que, George R.R. Martin ha explicado que la historia se ubica muchos años atrás.

Esta precuela, se establecerá no en noventa años de Juego de Tronos o en unos cientos de años, sino en diez mil años, suponiendo que las historias orales de los Primeros hombres sean precisos, pero hay maestres en la Ciudadela que insisten en que sólo ha sido la mitad de ese tiempo.

PONE EN DUDA LA PATERNIDAD DEL HIJO DE LUCÍA MÉNDEZ, ASEGURAN QUE EL PADRE ES LUIS MIGUEL

Martin también señaló que las noticias sobre estas precuelas han olvidado dar el crédito a quien lo merece, en este caso a Jane Goldman, quien es la productora y guionista de este spin off.

Goldman aseguró que la productora y guionista es muy talentosa y que muchos fans de la ciencia ficción y la fantasía recordarán su trabajo como guionista en varias películas de los X-Men, en la saga de Kingsmen, en 'Stardust', adaptación de la novela de Neil Gaiman dirigida por Matthew Vaughn, y en la adaptación de la novela gráfica de Mark Millar y John Romita Jr.: 'Kick Ass'

George R.R. Martin dijo que aún no se tiene director para el piloto, ni han elegido a los actores, ni las localizaciones para grabar el encargo de HBO. Incluso que no tiene título, aunque él ha sugerido que se llame 'The Long Night' (La larga noche) pero que esto no está confirmado y que, además, los directivos de la cadena desean agregar "Game of Thrones" en alguna parte del título. Así que, estemos atentos al título definitivo.

Por otro lado, Martin dijo sobre los otros spin offs, que en un principio eran cuatro y luego cinco títulos, que uno de ellos se archivó pero que no perdamos la calma pues esto no quiere decir que no se realizará.

Después de todo las precuelas se desarrollan en distintos periodos de la historia del universo de Juego de Tronos. Lo que es definitivo es que se habrá mucho más de esta apasionante serie y que, aunque todos los personajes de la serie actual (probablemente) mueran, tendremos mucho más de Juego de Tronos.

En lo que estas secuelas se preparan nosotros esperamos la octava temporada de la serie principal. Recordemos que está programada para llegar a las pantallas a inicios del 2019.

auc

LEA TAMBIEN Eminem provoca pánico a fans por irresponsable efecto de sonido El rapero Eminem fue duramente criticado en redes sociales por los asistentes a su concierto del festival Bonnaroo que se celebra en Tennessee

LEA TAMBIEN Revelan detalles del romance entre Kate del Castillo y Luis Miguel La hermana de Kate del Castillo, Verónica del Castillo relató como eran los encuentros entre "El Sol" y la actriz en Acapulco