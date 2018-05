EXIGEN JUSTICIA

Genaro: muerte en una celda llena de contradicciones

El joven de 29 años fue detenido por elementos de la policía; tres horas después fue hallado sin vida en los separos de la comandancia

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 10/05/2018 09:22 p.m.

"Mira, está bien golpeado. De ahí, mira, la espalda está bien golpeado. Pobrecito mijo, mi niño", se escucha sollozar a Margarita Ruiz, madre de un joven de 29 años que apareció muerto en una celda de la Policía Municipal de Navojoa.

En un video, los familiares muestran el cuerpo de Genaro Ruiz Arce en el ataúd. Le levantan el saco y la camisa con la que será sepultado para mostrar los moretones y golpes del joven en su espalda, glúteos y manos.

La familia y amigos no creen la versión de la Policía: que Genaro se ahorcó en su celda. Para ellos, fueron los elementos que lo detuvieron la madrugada del 2 de mayo, quienes lo mataron a golpes.

"A Genaro lo mataron en las celdas de la comandancia, él no tenía motivos para suicidarse, era un muchacho feliz y no tenía bronca con nadie", asegura Carlos Gastón, amigo cercano del navojoense.

El joven había salido a divertirse con sus amigos en el día de asueto por el por el Día del Trabajo. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 3:00 una patrulla detuvo el vehículo en el que viajaba como copiloto con su amigo Héctor, quien conducía.



El motivo de su detención fue que el auto no portaba placas, pero los policías también les detectaron aliento a alcohol.

De acuerdo con la versión de Héctor, los elementos les habían pedido ´mordida´ para no llevárselos a la comandancia, pero ellos no tenían dinero para darles. Fueron trasladados a las celdas preventivas de la Policía Municipal de Navojoa a bordo de una patrulla.

En el trayecto, Genaro decidió sacar su celular y grabar. Según su amiga Sofía, él estaba saliendo con un joven y venía platicando con él por chat, bromeando de su detención y grabó la situación para mostrarle.

"A Genaro lo subieron a la patrulla, no iban ni esposado ni nada, Genero iba en el teléfono platicando con el muchacho (su novio), porque se iba riendo porque los llevaban detenidos cuando no habían hecho nada malo, le pareció gracioso, todavía le dice al otro muchacho que no traían dinero ni gasolina", cuenta a LA SILLA ROTA.

El motivo de su detención les pareció gracioso, porque en este municipio de Sonora, ubicado a 324 kilómetros de la capital, la mayoría de las personas circula sin placas.



Sin embargo, la grabación molestó a los elementos de la policía, identificados como Héctor Hermosillo y Miguel Ángel López Sol.

Según la información proporcionada por Héctor, el conductor, los policías se estaban enojados y al llegar a la comandancia esposaron a Genaro, lo golpearon y lo encerraron en una celda.

A pesar de que el joven, empleado de una procesadora de alimentos desde hace 10 años, no había cometido infracción alguna, ya que no era él quien conducía el auto, los policías decidieron encerrarlo a él y dejar libre a su amigo.

Cuando lo trasladaban al interior de las celdas, Héctor alcanzó a ver las manos de Genaro con golpes, sus brazos raspados y el rostro ensangrentado.

A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30 el joven estaba muerto. Su cuerpo pendía con una cuerda de zapato en la celda.

La familia fue informada del suicidio del joven, pero con dos versiones diferentes. Primero les había dicho que se quitó la vida con una cobija que amarró a su cuello, pero el reporte especificaba que fue con la agujeta de sus zapatos.

El cuerpo de Genaro fue llevado a una funeraria, sin autopsia y sin exámenes médicos que confirmaran la causa de su muerte.

A los familiares se les informó que los gastos de los servicios fúnebres ya estaban pagados. Lo que los extrañó aún más.

Cuando el cuerpo de Genaro fue entregado a la familia, lograron ver los golpes, que incluso tenía también en sus genitales. Fue entonces cuando grabaron el video del joven, dentro del ataúd.

"Todos estamos indignados porque no cometió ningún delito, ninguna falta el no merecía el daño que le hicieron y se exige justicia. Que se esclarezca esta falta, que los mismos que se dicen que quieren el bien para la ciudadanía son los mismos que cometen los delitos más graves. Lo único que queremos que se haga justicia", expresa Carlos Gaspar.

Sus seres queridos siempre lo recordarán como un alma noble que cuidaba de todos, hasta de los animales abandonados.



"Todo está más que claro en el vídeo que alcanzó a compartir y las pruebas que llevaba él en su cuerpo, tenía golpes en todo su cuerpo, eso no fue un suicidio, era una persona muy optimista que además amaba a los animales, adoptaba gatos y los cuidaba", asegura Carlos Gaspar.

Genaro no ocultaba sus preferencias sexuales, llevaba una vida plena y feliz, al lado de su mamá Margarita Ruiz y sus amigos, lo describe su amiga Sofía.



De hecho, la última parada que hicieron Héctor y Genaro antes de ser detenidos, fue en la casa del joven con quien Genaro tenía una relación.

Las conversaciones con él fueron las últimas. Su madre, Margarita, a quien Genaro y apoyaba económicamente, no volvió a escuchar su voz.

Protestan para exigir justicia pos su muerte

Familiares y amigos del joven de 29 años acudieron a Palacio Municipal, para exigirle a la alcaldesa Leticia Navarro Duarte justicia por su muerte.

Se plantaron con pancartas y fotografías de Genaro, con la consigna: "¡Ya basta de abusos!".

"Le decimos al secretario de ´inseguridad´ pública de Navojoa, Valentín Gómez Granados que están cordialmente despedido de tu puesto, por asesino, por corrupto, por inepto", exclamó una de las participantes de la protesta.

La presidenta municipal Leticia Navarro Duarte, escuchó los reclamos de la familia y ante el dolor de la madre, de quien Genero se hacía cargo, atendió a los manifestantes en la sala de cabildo de Palacio Municipal, el lunes por la tarde.

Luego de esa reunión se tomó la decisión del cese de los elementos involucrados y se ordenó por parte de la autoridad local que se realizara nuevamente la prueba de autopsia al cuerpo del joven a fin de determinar si se trató o no de suicidio.

A quienes se separó del cargo fue al comisario de Seguridad Pública de Navojoa, Valentín Gámez Granados; a los dos policías que participaron en la detención de los jóvenes, Héctor Hermosillo y Miguel Ángel López Sol; así como al encargado de barandilla en ese turno, Adrián Zamora.

INTERPONEN QUEJA ANTE CEDH

Los familiares interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, debido a las marcas de golpes que tenía en su cuerpo cuando lo velaban en el funeral, como mostraron en el video.

El ombudsman, Pedro González Avilés confirmó que la CEDH indaga el caso después de la denuncia hecha por Martha Olivia García Moreno, cuñada del joven.

Explicó que se abrió el expediente con número 414/2018 el pasado 3 de mayo, fecha en la que dieron inicio las investigaciones; se pidieron los informes a las autoridades y practican las diligencias correspondientes.

"La queja la presentó la señora Marta Olivia García Moreno, cuñada de la persona que falleció, Genaro Arce Ruiz y la cuñada manifestó que el cuerpo presentaba huellas de lesiones, eso es lo que señaló la cuñada", detalló Pedro González Avilés.

El titular de la CEDH añadió que debe esperarse el informe de las autoridades municipales, mismas que tienen 7 días naturales para rendirlo, el cual se solicitó el 3 de mayo con fecha límite al día 10 del mismo mes.



Añadió que ya se tomó una declaración de Héctor, el amigo que acompañaba a Genaro en el momento de los hechos.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora también investiga el caso.

"El Agente del Ministerio Público está realizando las indagatorias correspondientes entrevistando a varias personas, entre ellos a elementos policiales que tuvieron contacto con la víctima el día de los hechos, desde su detención hasta el reporte de la hora de su muerte.

"La Fiscalía una vez concluida la investigación informará sobre los resultados y se actuará con todo el peso de la ley contra quién o quienes resulten responsables por la muerte del joven navojoense!", cita el comunicado de prensa.

