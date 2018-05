MEDIO ORIENTE

Las verdaderas razones de Donald Trump para cambiar la embajada a Jerusalén

Donald Trump aseguró que la prioridad al cambiar la embajada es la paz, pero la Casa Blanca señaló otro punto: EU cumple la promesa a sus electores

Al cambiar embajada a Jerusalén, Trump cumple promesa a sus electores (Imagen de BBC)

Donald Trump aseguró "nuestra mayor esperanza es la paz", en un video proyectado durante la ceremonia de apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Pero el argumento de la Casa Blanca señalaba otro punto de máxima prioridad: que el presidente de Estados Unidos "cumple su promesa".

Trump decidió trasladar la sede de su representación diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén, porque quiere mantener las promesas de campaña que hizo a sus electores.

También porque le gusta hacer movimientos audaces, especialmente si eso significa ceder o avanzar donde sus predecesores no lo hicieron.

EU trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén (Imagen de BBC)

De acuerdo con información de la BBC, su base también presionó mucho para el movimiento de la embajada, incluidos judíos estadounidenses de derecha cuyo mensaje fue amplificado por otros ortodoxos conservadores que dominan el círculo interno del presidente. También evangélicos cuya voz fue amplificada por el vicepresidente, Mike Pence, un devoto cristiano dentro de la Casa Blanca.

Él y otra voz proisraelí dentro mundo cristiano pronunciaron oraciones en la ceremonia de apertura.

DUDAS SOBRE EL PROCESO DE PAZ

El mandatario estadounidense ha declarado su interés en cerrar el "negocio más difícil de todos" y, a pesar de la molestia que causó la decisión sobre Jerusalén, la Casa Blanca todavía tiene la intención de sacar una iniciativa detallada de un acuerdo que todavía cree que se puede lograr.

Estados Unidos sigue plenamente comprometido con la facilitación de un acuerdo de paz duradero", afirmó Trump en su mensaje grabado.

Sus autores, el yerno de Trump, Jared Kushner

, y su abogadopensaron que losse unirían y reanudarían el contacto después de su conmoción inicial e ira, según el diario The New York Times, pero hasta ahora no lo han hecho.

El gobierno estadounidense argumenta que está reconociendo lo obvio al aceptar a Jerusalén como la capital de Israel y que los límites finales de la ciudad aún se pueden determinar en las negociaciones.

Cualquiera que sea la intención, Trump parece haberse puesto de parte de Israel en uno de los temas más volátiles en el proceso de paz y perjudicó el resultado final de cualquier conversación.

ESCALADA DE VIOLENCIA

El gobierno de Trump se alineó también con Israel en su respuesta a la violencia reportada el lunes en la frontera con Gaza.

Se registraron enfrentamientos en Gaza, por el cambio de la embajada de EU (Archivo)

La Casa Blanca acusó a los líderes de Hamas de provocar "intencional y cínicamente" a Israel en un intento de "propaganda espeluznante"; pero, a diferencia de los países europeos, no pidió al ejército israelí que actuara con moderación.

Tras matanza, Gaza enfrenta su más profunda crisis humanitaria

Hamas dirige la campaña de protestas que también apunta contra el bloqueo económico de Gaza por parte de Israel.

La gran pregunta ahora es si tras las protestas y los cientos de víctimas de estos días se desencadenará un levantamiento, que se extenderá a Cisjordania.

Lo que parece más probable en este momento es una desaparición lenta del marco del proceso de paz, que durante los últimos 25 años no condujo a una solución del conflicto, pero tampoco a la guerra total, explicó la BBC.

Será difícil seguir apuntalando el proceso de paz (Archivo)

A pesar de los enfrentamientos, el tratado mantiene ciertos fundamentos de estabilidad regional. Los israelíes, por ejemplo, no se han anexado Cisjordania y la Autoridad Nacional Palestina continúa la cooperación en materia de seguridad.

El marco de la mediación entre las partes lo sostenía Washington. Todos los gobiernos anteriores de Estados Unidos fueron proisraelíes, aunque hicieron un esfuerzo para comprender y responder a la narrativa palestina, afirmó Aaron David Miller, quien trabajó como negociador para el Medio Oriente.

Trump, sin embargo, está tan "profundamente instalado" en la narrativa israelí que ha cruzado la línea roja, afirmó el experto.

Si esto es así, será difícil seguir apuntalando el proceso de paz y los resultados pueden ser impredecibles.

