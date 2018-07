CONVIERTE ENTREVISTA EN VIRAL

Así es como este gato arruina la entrevista a un académico

Cuando un canal realizó una entrevista a reconocido historiador y politólogo polaco, posiblemente no preveía que el protagonismo lo acapararía su gato

REDACCIÓN 09/07/2018 05:01 a.m.

(Foto: video Twitter)

El analista político en oposición y exactivista anticomunista Jerzy Targalski argumentaba frente a la cámara, durante una entrevista en directo para el canala holandés NTR, cuando su gato Lisio mostró su desacuerdo con esa postura e intentó interrumpir el discurso.

Lo que hizo el espontáneo felino fue convertir la entrevista en viral, ya que el felino trepó por la espalda de Targalski y se colocó sobre sus hombros. Ante la indiferencia del académico, al gato no le quedó otra alternativa que frotarse contra la oreja del politólogo y lamérsela mientras su dueño seguía hablando para las cámaras. Pero al no tener respuesta, Lisio se vio obligado a recurrir a un truco que no podía fallar: taparle los ojos con la cola.

No obstante, el académico siguió sin inmutarse. Simplemente sostuvo la cola de su mascota de tal manera que no le cubriera los ojos y continuó hablando.

El video fue publicado este jueves por el periodista holandés Rudy Bouma. Su publicación en Twitter ha sido comentada más de 1.000 veces y ha obtenido casi 2.500 'me gusta'.

De Poolse historicus & politicoloog Jerzy Targalski is onverstoorbaar ?? pic.twitter.com/Gp4aJRhUlS — Rudy Bouma (@rudybouma) 5 de julio de 2018

Con información de RT





