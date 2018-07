GASTO INTELIGENTE

12 gastos que las personas exitosas jamás harían

La mayoría de las personas exitosas tienen historias de acumulación de riqueza a través de gastos inteligentes y buenas estrategias de ahorro

REDACCIÓN 11/07/2018 07:56 p.m.

12 consejos de gastos que debes evitar (Foto. tomada de la web)

La gente se ha vuelto millonaria lanzando startups en las redes sociales, inspirando campañas de crowdfunding tremendamente exitosas y escribiendo libros best-sellers. Pero la mayoría de las personas exitosas tienen historias mucho más aburridas de acumulación de riqueza a través de gastos inteligentes y buenas estrategias de ahorro, informa Entrepreneur.

Aparte de la indulgencia ocasional, la mayoría de las personas con éxito financiero siguen de cerca sus presupuestos y balances bancarios. Rara vez desperdician dinero en bienes y servicios que no ofrecen mucho a cambio.

A continuación te decimos qué artículos debes eliminar de tu presupuesto y te damos algunos consejos de expertos sobre cómo administrar mejor tu dinero.

Boletos de lotería





Crédito de la imagen: Icatnews / Shutterstock.com

Si realmente quieres hacerte rico, no juegues a la lotería. Esta es una forma segura de quemar dinero rápido y los hábitos de los millonarios simplemente no incluyen una parada semanal en la tienda de conveniencia para comprar lotería. Tu oportunidad de ganar el Premio Mayor es de aproximadamente una en 292 millones. Esas estadísticas no están a tu favor.

Echa un vistazo a las matemáticas: un cachito de lotería cuesta 25 pesos para el Sorteo Mayor semanal de la Lotería Nacional. Puede que no parezca mucho, pero si juegas dos veces a la semana durante un año y compras dos cachitos a la vez, habrás tirado más de 5,200 pesos por el desagüe.

No desperdicies tu dinero duramente ganado en el azar cuando puedes ponerlo a trabajar en objetivos de creación de riqueza, como tu jubilación o una colegiatura universitaria. Si inviertes los mismos 5,200 pesos cada año a una tasa de retorno del 5 por ciento, y en 30 años tendrá 78,000 pesos más.

Comisiones bancarias



Crédito de la imagen: etoncy / Shutterstock.com





Si siempre está pagando los honorarios bancarios, también podrías tirar tus billetes al inodoro. Las personas ricas y exitosas son demasiado expertas en dinero como para desperdiciar pesos valiosos en tarifas que a menudo pueden evitarse.

Al igual que muchas empresas, los bancos cobran tarifas por sus servicios. ¿La forma más fácil de evitar estas tarifas? Juega según las reglas de los bancos. Por ejemplo, muchas cuentas de ahorro cobran una tarifa anual, pero puedes obtener la exención de la misma si cumples con uno de varios requisitos, como mantener un saldo diario promedio específico u organizar al menos un depósito directo que exceda un mínimo establecido.

Interés en tarjetas de crédito



Crédito de la imagen: Africa Studio / Shutterstock.com





Una tarjeta de crédito puede ser similar a comer un litro de helado: puede que te sientas un culpable por comer demasiado después, pero es demasiada tentación. Claro, es fácil deslizar el plástico, pero no atrapará a personas adineradas que acumulen un alto interés de tarjeta de crédito. Saben que es una pérdida de dinero.

Para evitar acumular intereses, solo compra lo que sabes que puedes pagar cuando llegue tu estado de cuenta. Transfiere o consolida tu deuda a una sola tarjeta de crédito con una tasa de porcentaje anual (APR) introductoria del cero por ciento. Solo asegúrate de cancelar tu saldo antes de que finalice el período promocional.

Tasas de interés infladas





Crédito de la imagen: Casper1774 Studio / Shutterstock.com

Los puntajes de crédito desempeñan un papel fuerte en la determinación de tu tasa de interés para préstamos de automóviles, hipotecas y más. Con solo tener un puntaje de crédito más alto, puedes ahorrar cientos o miles de pesos en intereses durante la vida de un préstamo. Sin embargo, es posible que las personas con puntuaciones inferiores a la norma no puedan obtener préstamos en absoluto.

Las personas financieramente exitosas mantienen sus informes crediticios intactos pagando las facturas a tiempo, manteniendo bajos los niveles de deuda y corrigiendo los errores en sus informes crediticios. Y si ya tienes un historial de crédito decente, pero tienes un saldo en algunas cuentas de tarjetas de crédito, considera llamar a los emisores de tarjetas para solicitar un límite de crédito más alto. Un límite superior reducirá tu tasa de utilización de crédito, el porcentaje de crédito disponible que estás utilizando, y podría aumentar tu puntaje.

Cargos por pagos atrasados



Crédito de la imagen: Pixsooz / Shutterstock.com

Las personas exitosas no se llenan de cargos por pagos atrasados que pueden reducir sus saldos bancarios y puntajes de crédito. En 2016, las compañías de tarjetas de crédito obtuvieron $ 12 mil millones en pagos de multas, incluidos los recargos por mora, según datos de R.K. Hammer. Pagar hasta tarde puede incluso costar más a las personas que pagan sus saldos cada mes. Casi cada factura mensual conlleva una propia penalización por procrastinación.





Los ricos evitan los recargos al automatizar todo. Si alguna vez te preguntaste "¿Cómo puedo hacerme rico?", automatizar tus pagos para que no te veas afectado por tarifas altas y tasas de penalización pueden ayudarte a conservar más dinero.

Garantías extendidas



Crédito de la imagen: g-stockstudio / Shutterstock.com





Si un día compraste un nuevo televisor 4K, probablemente te preguntaron: "¿Le gustaría adquirir una garantía extendida?" Según Consumer Reports, una persona con éxito financiero tiene una respuesta simple a esa pregunta: "no".

Aunque la gente quiere el mayor valor de los productos comprados, generalmente, las garantías extendidas no te dan más por tu dinero. De hecho, según el mismo Consumer Reports, las tiendas minoristas retienen el 50% o más de lo que cobran por las garantías extendidas.

Entonces, ¿qué hacen los ricos? Su tarea (y tú debes seguir su ejemplo). Verifica la garantía del fabricante de tu producto antes de pagar por una extensión. Es posible que tengas más cobertura de lo que inicialmente pensaste.

Además, compara el costo de las posibles reparaciones con la garantía extendida. Por lo general, sería mejor que dejaras de lado el dinero que gastarías en una garantía trucada para cubrir futuras reparaciones. Entonces, cierra la conversación rápidamente la próxima vez que un vendedor intente ofrecerte esa garantía extendida.

Compras de impulso





Crédito de la imagen: Robert Kneschke / Shutterstock.com

¿Has ido a una tienda con la intención de comprar una cosa pero sales con un carrito lleno? Tal vez fuiste con hambre a hacer tu supermercado, así que agarraste algunos artículos extra. O tal vez viste una venta de oferta en tu sitio web de ropa favorita y compraste zapatos de diseñador. Cualquiera que sea el caso, esta no es una práctica de compras común entre los ricos.

Las personas exitosas son planificadoras y las compras impulsivas tienden a no combinarse con esta cualidad. Si desea emular su comportamiento, sé mucho más prudente con tu dinero, dijo Leslie Tayne, autora de Life and Debt. Tayne sugirió ir de compras llevando solo efectivo para poder controlar tus gastos.

"Usa el sistema de sobres, trayendo contigo solo una cantidad predeterminada de dinero para gastar en cada tienda", dijo. "Este enfoque te ayudará a mantenerte dentro del presupuesto y frenar cualquier hábito que normalmente tengas en la compra compulsiva y el gasto excesivo".

Cuentas de ahorro de bajo interés





Crédito de la imagen: Sergey Nivens / Shutterstock.com

¿Te gusta esconder dinero en efectivo debajo del colchón porque es seguro y puedes sacar billetes cuando lo necesites? ¿Te gustaría ganar más que solo centavos con el interés de tus cuentas? Si respondiste "sí" a ambas preguntas, entonces debes cambiar tu estrategia para emular verdaderamente a un magnate financiero.

Puedes encontrar cuentas de ahorro de alto rendimiento mirando más allá de los bancos tradicionales. Los bancos en línea, por ejemplo, con frecuencia ofrecen las tasas de retorno más altas porque no tienen costos indirectos o son más bajos. Las uniones de crédito también ofrecen tarifas atractivas. De hecho, una encuesta de GOBankingRates encontró que las mejores tasas de cuenta de ahorros en Estados Unidos tienden a ser en cooperativas de ahorro y crédito. Investiga si en tu localidad hay opciones similares.

Si está buscando aumentar tu riqueza tomando decisiones acertadas con el dinero, explora tus opciones de cuenta de ahorros en línea. Además, la automatización funciona como una estrategia inteligente de ahorro. David Bach, autor de The Automatic Millionaire, sugiere desviar pesos directamente a tu cuenta de ahorros de alto interés antes de siquiera verlos. De esta forma, no tendrás la oportunidad de cuestionar o sabotear tu plan de ahorro.

Marcas de gama alta

Crédito de la imagen: cdrin / Shutterstock.com





Es posible que vea muchas etiquetas de diseñador en la alfombra roja, pero muchas personas ricas no compran siempre estas marcas. Aunque tienen los fondos para derrochar en las minoristas de lujo, los millonarios entienden que eso no siempre significa que deberían.

"Las personas con éxito financiero entienden la importancia de la calidad y el costo", dijo Tayne. "Pueden ir por un artículo más barato o comprar el artículo de mayor calidad en una tienda más barata para hacer la compra financiera más sabia".

¿Qué compran los ricos? La respuesta puede depender del día. Por ejemplo, la exprimera dama Michelle Obama usó muchos trajes de diseñador durante el mandato presidencial de su esposo. Pero también fue vista abordando el avión Air Force One y haciendo apariciones ante la prensa usando vestidos de Target.

Entonces, si deseas emular los hábitos de las personas ricas, detente y pregúntate si realmente vale la pena invertir en ese par de jeans de 2,000 pesos. Siempre compra sabiamente y ten en mente tus metas financieras y de presupuesto.

Malos bienes raíces





Crédito de la imagen: rSnapshotPhotos / Shutterstock.com

El inversor multimillonario Warren Buffett todavía vive en la casa de Omaha, Nebraska, que compró por 31,500 dólares en 1958. Desembolsó significativamente más por su casa de veraneo en Laguna Beach, California, cuando pagó 150,000 dólares en 1971. Puso esa propiedad en el mercado por 11 millones en 2017, lo que significa que podría obtener una ganancia de cerca de 10.85 millones si obtiene su precio de venta.

El autor y empresario Tony Robbins aconseja a los millennials que consideren los bienes inmuebles como un motor de ingresos y no como un lugar para echar raíces. La verdad es que pocos propietarios serán tan afortunados como Warren Buffett o se mantendrán en sus hogares durante tanto tiempo, y no hay garantía en lo absoluto de que el valor de una casa aumentará con el tiempo.

Herencias extravagantes



Crédito de la imagen: DJ40 / Shutterstock.com





Las familias financieramente exitosas a menudo están en condiciones de ayudar a la generación más joven cuando se trata de gastos como la colegiatura y vivienda. Según una encuesta de 2017 del asesor financiero en línea Personal Capital, el 18 por ciento de padres adinerados - aquellos en hogares con activos invertibles de más de un millón de pesos planearon cubrir completamente el alquiler de sus hijos, mientras que el 14 por ciento planearon pagar las casas de sus hijos.

Pero, en su mayor parte, apoyar a sus hijos de por vida no es una de las cosas que hacen los ricos. Muchos millonarios y multimillonarios han anunciado públicamente sus planes de dejar una gran parte de sus riquezas a causas caritativas en lugar de mantenerlo todo en la familia.

Por ejemplo, Bill Gates donará la mayor parte de sus miles de millones a la Fundación Bill y Melinda Gates en lugar de dejarlo en manos de sus tres hijos. Y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que tienen dos hijas, se han comprometido a donar el 99 por ciento de sus acciones de Facebook a causas benéficas durante sus vidas.

Toneladas de canales de televisión y videojuegos

Crédito de la imagen: sezer66 / Shutterstock.com





Las personas con éxito financiero pasan mucho menos tiempo pegadas a pantallas de todo tipo que sus pares de bajos ingresos. Eso es especialmente cierto cuando se trata de televisión y videojuegos, según datos de 2015 de Nielsen.

Los adultos en hogares con ingresos anuales inferiores a 25,000 dólares pasaron 42.22 minutos mensuales usando consolas de videojuegos, en comparación con los 17.58 minutos que los adultos de hogares con ingresos anuales superiores a 75,000 dólares. Y los adultos en los hogares con ingresos más bajos gastaron 211.14 minutos mensuales viendo la televisión en vivo o grabada, en comparación con 113.41 minutos para los adultos en el grupo de mayores ingresos.

Básicamente, las personas más ricas hicieron algo diferente con su tiempo.

