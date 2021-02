Cargan Churrumais y Cocas al erario de Pachuca

Hidalgo (La Silla Rota).- Un trabajador de Pachuca cargó al erario una bolsa de Churrumais, de 55 gramos, unas Canelitas Marinela y una Coca Cola de 600 mililitros durante un viaje a Manzanillo, Colima, para verificar un lote de juguetes.

César Alfonso García Roldán, analista D en la Secretaría de Contraloría municipal, compró frituras, galletas y gaseosa en Super Kiosko, y solicitó la factura 400944, por 33 pesos, a nombre del ayuntamiento.

Por alimentos y casetas, cuyos comprobantes no presentó, pero solicitó reembolso, recibió 550 pesos más, de acuerdo con el recibo 001/2017, emitido el 25 de abril.

Dos servicios de taxi, cada uno por 590 pesos (facturas 14355 y 14365), y 248 pesos más por estacionamiento de auto en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son parte del reembolso que pidió a la Secretaría de la Tesorería, así como 8 mil 143 pesos por pasajes aéreos, que adquirió en Aeroméxico.

En total, requirió 10 mil 194 pesos por este viaje, que, con base en el informe de Viáticos y gastos de representación que presenta el ayuntamiento en su portal de transparencia, duró un día.

Este, no obstante, no es el único caso en el que un funcionario paga con dinero público comida chatarra: el 6 de abril, Josué Gabriel Montoya Hosking, con puesto de jefe en la Tesorería, requirió al establecimiento Go Mart Super la factura G20T 6947, por un Icce de Cereza, de 16 onzas, y un hot dog con salchicha jumbo, a nombre del municipio. El costo fue de 36 pesos. De acuerdo con el tabulador de sueldos de Pachuca, este funcionario percibe un salario de 10 mil 46 pesos mensuales.

Asimismo, la titular de Planeación, Nadia Flores Meléndez, solicitó el reembolso de 187 pesos por la compra de galletas emperador de nuez, doraditas Tía Rosa, dos barras de fruta, cinco cafés Andatti –uno de sabor vainilla–, chocorroles, pan dulce y yogurt de nuez. Estas compras las realizó en tiendas de la cadena OXXO y pidió las facturas 174867248 y 175291138, las cuales poseen el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la alcaldía y son parte de la contabilidad de gastos de representación y viáticos.

Además, el 17 de febrero justificó, al asistir al taller Programas Federales y Gestión de Proyectos, en la Ciudad de México, dos consumos en Starbucks, sucursal 38597, que suman 87 pesos (facturas SCTSE8813 y SCTSE8814).

Entregan papeles y van a restaurantes caros

El 5 de abril, el director general jurídico Jorge Alberto Camacho Vázquez pidió el reintegro de 792 pesos por “pago de casetas y alimentos” debido a que viajó a Toluca, Estado de México, para consultar un expediente electoral, según el recibo 0134 firmado por el secretario general de Pachuca, Rubén Augusto Muñoz. Pero, además, cargó al erario una comida de 829 pesos en Cabaña Vicky, más otros 471 pesos de gasolina.

El gasto total por el traslado de la capital hidalguense y a la mexiquense fue 2 mil 92 pesos.

Ese mismo día, el coordinador administrativo Alejandro Jesús Guerrero Vargas solicitó 1 mil 160 pesos por “actividades fuera de la presidencia” que, dijo, realizaron tres trabajadores, sin especificar de qué tipo, mientras que Bernardo Álvarez Pazos, adscrito a las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, requirió el 24 de julio 900 pesos por “pasajes para cubrir las pregiras, giras y eventos” de la alcaldesa Yolanda Tellería en fraccionamientos, barrios y comunidades, cuando la cuota de transporte colectivo era de 8 pesos y la tarifa mínima de taxis, de 30 pesos.

Cuando fue cuestionada por el pago de Chocorroles con dinero público, la alcaldesa Yolanda Tellería justificó que el recurso para viáticos está etiquetado en el presupuesto y no consideró que fuera utilizado indebidamente.

Otro de los recibos, con número STM-56, tiene la leyenda: “Bueno por 24 pesos para el pago de parquímetro y compra de un kilogramo de naranjas para el tesorero municipal”, Julio Daniel Reyes Rivero.

El 12 de julio de 2017 La Silla Rota publicó que este funcionario avaló una “compra de aguas para la sala de juntas, pago de taxi y lavado de auto se automóvil, por 150 pesos”

Según el recibo STM-13, el encargado de realizar las actividades fue José Gabriel Montoya Hosking.