Ellos fueron los ganadores del Oscar 2018

"La forma del agua" reinó en la entrega de los premios de la Academia de Hollywood con cuatro galardones

REDACCIÓN 05/03/2018 00:02 a.m.

Ganadores Oscars 2018: Mejor película, mejor actriz y mejor actor, en directo

La Academia de Cine de Hollywood celebró este domingo 4 de marzo la 90ª edición de los premios Oscar 2018. La ceremonia se desarrolló en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, donde destacó "La Forma del Agua", del cineasta mexicano Guillermo del Toro, con cuatro galardones.

Ganadores del Oscar 2018:

La cinta "La Forma del Agua" del director mexicano Guillermo del Toro, ganó 4 de las 13 de las candidaturas que tenía.

Mejor Director

Mejor Película

Mejor Música Original

Mejor Diseño de Producción.

MEJOR PELÍCULA

"La Forma del Agua"

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro, por "La Forma del Agua"

MEJOR ACTOR

Gary Oldman, por "El instante más oscuro"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell, por "Tres anuncios en las afueras"

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand, por "Tres anuncios en las afueras"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney, por "I, Tonya"

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Coco" (Walt Disney)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger A. Deakins, por "Blade Runner 2049"

MEJOR VESTUARIO

Mark Bridges, por "El Hilo Fantasma"

MEJOR DOCUMENTAL

"Icarus" (Netflix)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405" (Stiefel & Co.)

MEJOR MONTAJE

Lee Smith, por "Dunkerque"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica" (Chile)

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

"El instante más oscuro"

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Alexandre Desplat, por "La Forma del Agua"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Remember Me", de "Coco"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"La Forma del Agua"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"Dear Basketball" (Verizon go90)

MEJOR CORTOMETRAJE

"The Silent Child" (Slick Films)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

"Dunkerque"

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"Dunkerque"

MEJORES EFECTOS VISUALES

"Blade Runner 2049"

MEJOR GUION ADAPTADO

James Ivory, por "Llámame por tu nombre"

MEJOR GUION ORIGINAL

Jordan Peele, por ¡Huye!

