"Game of Thrones" es presa de los hackers, filtran el primer capítulo de la octava temporada

Todos los fans de la famosa serie "Game of Thrones" ansían la llegada de la octava y última temporada que llegará el próximo 14 de abril.

De acuerdo a Clarín, la exitosa serie "Games of Thrones" fue presa de los hackers pues al parecer se filtró el primer capítulo de la octava temporada.

Tras una larga espera de casi dos años, no hay nada más doloroso para un seriéfilo que los spoilers. En este caso, del primer capítulo de la serie más esperada de 2019, con detalles que se han revelado vía redes sociales de forma premeditada.

Mediante redes sociales específicamente en Reddit y Youtube el usuario de apodo "TheRealFrikiDoctor", publicó un vídeo con detalles del primer episodio de la octava temporada. Un vídeo que HBO ha denunciado y reportado a Youtube para darlo de baja en cuestión de minutos.

Asimismo el usuario publicó en esta misma red social que se enfrenta a "una reclamación por infracción de derechos de autor", pero que buscará otras plataformas donde volver a subir el contenido que ha sido denunciado.

Pero al perecer no a todos los fans de "Game of Thrones" les agrado esta filtración.

"No publiques filtraciones de la temporada 8 de Game of Thrones. He esperado dos años"

Ok, pero en serio, ¿qué tipo de seguridad tiene HBO? Deberían trabajar en ello. Hay filtraciones del 8×01 de Game of Thrones en cada maldito sitio.

"Vi una miniatura en Youtube de una filtración de la temporada 8 de Game of Thrones sobre los episodios 1-8. Yo: NO QUIERO SABER NADA DE ESTO".

Recordemos que a serie creada por David Benioff y D.B. Weiss ya ha sufrido filtraciones en el pasado con el estreno de anteriores episodios. Con la emisión de la séptima temporada, varios piratas informáticos robaron varios terabytes de información a HBO para usarlos en su contra.

A pesar de la tormenta de posibles spoilers, Game of Thrones llegará a su fin con los seis episodios de la octava temporada el próximo 14 de abril y podrá disfrutarse a través de HBO.

