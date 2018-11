"Game of Thrones" ya tiene fecha de estreno para su temporada final

Se acabó el misterio. Luego de meses de incógnita HBO por fin reveló la fecha de estreno de la última temporada de "Game of Thrones" (Juegos de Tronos).

De acuerdo con E!, durante mucho tiempo sólo se sabía que los últimos episodios saldrían al aire en algún punto del próximo año. Pero ahora, a través de su cuenta oficial de Twitter el canal de cable anunció cuándo arranca el principio del fin.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH