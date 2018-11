¡Alerta de Spoiler!, así se llamaría la precuela de "Game Of Thrones"

REDACCIÓN 31/10/2018 07:27 p.m.

Ya es un hecho el primer spin-off de "Game of Thrones"; se está produciendo el episodio piloto y un descuido del escritor de la saga más exitosa de HBO, George R.R Martín, ha revelado como se llamaría la precuela de la serie.

De acuerdo con La Verdad, el proyecto de la precuela de "Game Of Thrones" se llamaría "Long Night". A raíz de la confirmación de Naomi Watts como una de las actrices protagonistas de la ficción, el escritor de Canción de Hielo y Fuego publicó lo siguiente en su blog personal:

El proceso de casting está en marcha para The Long Night, la primera de las series sucesoras de Juego de Tronos que ha comenzado su producción

Por el momento HBO no ha confirmado el nombre del spin-off de "Game Of Thrones", la cadena de televisión se limitó a responder: "el episodio piloto sigue sin título". Entonces ¿es The Long Night el nombre de esta precuela o el del primero de sus episodios? Fue el mismo Martin el que, en junio y cuando acababa de iniciarse la producción del episodio piloto, declaró su aprecio por el título:

"Estamos en una fase realmente temprana del proceso, con el piloto recién pedido así que todavía no tenemos director, reparto, localizaciones o título siquiera. Mi voto sería Long Night, que lo dice todo, pero estaría sorprendido si terminamos con él. Seguramente la HBO querrá introducir "Game of Thrones" en algún lado del título".

Por lo tanto, una vez más no sabemos si el nombre que algunos medios ya dan por definitivo es la apuesta de HBO o simplemente, la preferencia personal y la forma de referirse al proyecto del que será guionista y productor del mismo además de, huelga decirlo, creador del universo en el que se basa.

