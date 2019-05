Filtran final de "Game of Thrones" y los fans enfurecen por ser pésimo

REDACCIÓN 11/05/2019 02:55 p.m.

"Game of Thrones" es la serie más exitosa de HBO en los últimos años, desde el 2009 cautivó a los fans con sus épicas y dramáticas batallas por el codiciado trono de hierro, Tras un largo año de espera por fin estreno su octava y última temporada y los spoilers son su principal enemigo.

De acuerdo con Tomatazos, se han filtrado los últimos dos episodios de "Game of Thrones" y los fans de hueso colorado están sumamente decepcionados no por la filtración, sino porque el final les resulta pésimo.

No es novedad que Game of Thrones tuvo un bajón de calidad desde que la serie alcanzó a los libros de George R.R. Martin y tomó su propio camino, especialmente la séptima temporada fue un ejemplo de fan service, diálogos mediocres y personajes aplanados, pero la octava está superando a la anterior por lo decepcionante que ha resultado en muchos sentidos.

El canal de YouTube Geek + Gamers confirma que el final de "Game of Thrones" que se filtró es real. Anteriormente este mismo canal acertó con la filtración del argumento del episodio 4.

¡ALERTA DE SPOILERS!

Si no te quieres enterar de lo que pasa en estos episodios filtrados, es momento de que dejes de leer, gracias por visitarnos.

De acuerdo con Inverse, la publicación de Reddit (ahora eliminada) dice que en el siguiente episodio Arya, El Perro y Jaime Lannister se infiltran en Desembarco del Rey a través de las cloacas y Jaime es encerrado en la Fortaleza Roja. En Rocadragón Daenerys descube el plan de Varys para traicionarla, por lo que es enjuiciado junto a Tyrion y decide que el primero sea quemado vivo mientras que el segundo perdonado. Además de esto, la Madre de Dragones descubre que Sansa conspiró contra ella al revelar la identidad de Jon Snow.

En la batalla de Desembarco del Rey, Yara Greyjoy y su flota atacan y con el apoyo de Daenerys montada en Drogon acaban con la vida de Euron, lo que inclina la balanza a su favor pues la Compañía Dorada se deslinda de Cersei y se une a Dany, pues ellos siempre apoyan al lado ganador. Cersei entra en pánico, libera a Jaime y se encierra en la Fortaleza Roja donde Qyburn trata de "quemarlos a todos" con fuego valyrio como el Rey Loco; entonces Jaime apuñala en el estómago a Cersei y revela que se trata de Arya Stark realmente. El Perro por su parte tiene un enfrentamiento con su hermano.

Daenerys enloquece y quema a cientos de civiles y destruye la Fortaleza Roja; El Perro vence su miedo al fuego para salvar a Arya que se encuentra herida y después de la masacre ya nadie cree que Daenerys deba gobernar los Siete Reinos. El último episodio muestra que en su locura, la chica Targaryen declara como traidores a Bran Stark, Samwell Tarly y Sansa Stark, por lo que Jon mismo tiene que revelar su identidad real y acabar con la vida de su tía y con Drogon. Finalmente el último Targaryen deja el Trono de Hierro a Tyrion, Sansa y Gendry.

La serie termina con Jon reuniéndose con su lobo Ghost en el Muro y después de que va en busca de Tormund y su gente, muy al norte se encuentra con una espiral de cadáveres como las de los Caminantes Blancos.

De acuerdo con Express, los fans han calificado este final como el peor de toda la historia, y recopilaron algunas de sus reacciones:

No me creo las filtraciones de #GameOfThrones para el final. Es tan mierda si es cierto.

Si ese supuesto final filtrado de Game of Thrones llega a ser real lamento haber perdido tanto tiempo de mi vida enganchada con esta serie — dracarys ?? (@Barrbaramarisol) 6 de mayo de 2019

Si las filtraciones de Ep 5 y 6 de #GameOfThrones son ciertas, es EL PEOR FINAL DE CUALQUIER SERIE DE TELEVISIÓN QUE HAYA EXISTIDO.

Realmente deseo que los fanáticos de #GameofThrones que evitan las filtraciones se den por vencidos y las lean. Confíen en mí, es mejor para ustedes ´arruinarlo por ti mismo´ ahora que romperse el corazón más tarde mientras ves a tu serie favorita auto-destruirse. Sí, el final es así de malo.

acabo de leer el spoiler sin confirmar "filtrado" de quien se queda con el trono en game of thrones y ALV SE MAMARON neta q si es real eso pinche final mierda — alejandro (@alexbeltranm_) 9 de mayo de 2019

Estoy con el corazón jodidamente roto después de leer las filtraciones de Game Of Thrones. Y me alegro de no haber esperado para que esa mierda absoluta se muestre en pantalla.

Se filtraron los argumentos de los próximos dos episodios de Game Of Thrones... Cabe destacar que también se había filtrado el episodio del pasado domingo y acertó al 100%. — Monsieur X (@ReinoPepiado) 10 de mayo de 2019

