"Game of Thrones 8x04": Lo Bueno y lo Malo de "Los últimos Stark"

¡Alerta de Spoilers para el Episodio 4 de la Temporada 8!

Tuve que meditarlo con la almohada.

Usualmente tengo una muy buena idea de lo que siento y mi opinión general sobre algo después de verlo, pero... este capítulo me dejó confundido y no sabía si me había gustado o lo había odiado. Así que lo dormí, lo soñé lo vi otra vez y aquí estoy. Sin duda fue difícil llegar a una conclusión y esa es que en realidad odie algunas partes y amé otras. Lamentablemente hay que repetir lo mismo que vengo repitiendo desde el primer capítulo que ya he de parecer disco rayado. Lo bueno en muchas ocasiones se ve mermado por la sensación de prisa por terminar la serie y atar los cabos sueltos. Así que en lugar de hacer un análisis escena a escena del capítulo les voy a comentar los 3 puntos más altos para mí y los 3 más bajos y les explicaré por qué.

LO BUENO, 3ER LUGAR: LA TRANSFORMACIÓN DE DAENERYS.

Sé que a muchos no les ha parecido este detalle, sin embargo es algo que muchos fans vimos venir desde hace tiempo y me gusta que los escritores hayan tenido la valentía para hacer esto con un favorito de muchos. Me parece sumamente atractivo que mediante Daenerys llegue a su culminación un estudio de la psique humana, las expectativas, la ambición y las contradicciones que todos tenemos como humanos pero exacerbadas en alguien que cualquiera en esa época realmente creería que de hecho ella es la elegida de algo. No creo que la hagan volverse completamente loca al nivel de su padre Aerys Targaryen gritando que quemen a todos, creo que tendrá momentos de redención y será un complicado manojo de emociones al cual observar de cerca pues ahora ella es el factor sorpresa. Podemos predecir a Cersei o a Jon, pero Daenerys se ha vuelto alguien que bien puede volverse contra sus aliados por contradecirla o redimirse en cualquier momento y ser vulnerable por paralizarse. Sin duda es una de las cosas que espero den un excelente resultado en los dos capítulos restantes además de que esto, tan solo en un capítulo le ha dado a la intérprete de Daenerys, Emilia Clarke, un rango enorme para mostrar sus habilidades de actuación y por ahí se huele un Emmy.

LO MALO, 3ER LUGAR: LA TRANSFORMACIÓN DE DAENERYS.

Sí, lo sé, me estoy repitiendo. ¿Cómo puede ser negativo algo que acaba de alabar? Bueno es que a eso me refería con que esto es un torbellino de sentimientos encontrados y un análisis muy complejo porque dentro de todo hay matices. Mientras me gusta la idea que se está planteando no puedo evitar pensar que todo ha sido muy rápido. Sí, en definitiva se veía venir incluso desde la temporada dos cuando los planes de Daenerys no van como deberían ir, sus dragones son secuestrados y en Qarth se da un complot para mantenerla bajo su yugo, demuestra como ella cree que debe ser amada solo por ser quien es (En gran parte gracias a su hermano y las historias que le contaba), que siente que ella merece. Claro que al final las cosas salen bien y se empieza a ganar el amor de muchos. Cuando llega a Poniente en la temporada 7 se ve que las cosas no van como quiere y que su viaje lentamente empieza. Sin embargo en plazo de un capitulo la hacen ir de 2 a 8 en escala de 10 de la locura cuando tomó otras 7 temporadas percibir ese 2. Como diría el joker de Nolan "Solo necesitas un mal día" pero creo que esto es un poco exagerado. Lo pongo también como negativo porque no puedo evitar pensar cada vez que pudimos haber tenido al menos otras 3 temporadas de un viaje más detallado y lento.

LO BUENO, 2DO LUGAR: EL JUEGO DE TRONOS

Mientras creo desde el fondo de mi alma que el Rey de la Noche fue desperdiciado en el 3er capitulo y pudo haber sido un peligro que considerar DURANTE el Juego de Tronos. Los escritores decidieron separar una cosa de la otra para lamentable perjuicio de ambas. Si bien hubiese amado una combinación de ambos problemas para un final conjunto con un clímax sin igual, también puedo aceptar el hecho de que ahora que hemos vuelto a las maquinaciones políticas, las traiciones, las cuchilladas por la espalda y los diálogos más inteligentes de varios personajes, es cuando el show brilla más sin ningún lugar a duda. Es gracias a esto que las apuestas suben y la tensión crece. ¿Qué hará Jon con Sansa cuando se entere que reveló su secreto? ¿Qué hará Tyrion cuando vea que Daenerys está descendiendo a la locura? ¿Qué pasará con el Norte y con el trono? En todo esto hay suma incertidumbre y es palpable. ¡Quiero respuestas y las quiero ya!

LO MALO, 2DO LUGAR: LA MUERTE DE RHAEGAL

Ni que decir. Este fue uno de los momentos del show que simplemente me causó furia por la falta de lógica y el evidente plumazo de guion que se dio con tal de darnos una sorpresa barata y mal ganada. Esta muerte desafía toda la lógica dentro del show. En la temporada 7 nos muestran como Bronn, a pesar de tener a Drogon y Daenerys necesita varios intentos para poner un solo virote de metal en el dragón a pesar de tenerlo relativamente cerca y casi le cuesta la vida. Ahora vemos como a muchísimos metros de distancia le dan un tiro limpio al dragón, el cual empieza a volar erráticamente y aun así le dan otro tiro limpio y finalmente un tiro que lo termina matando atravesándole la garganta. Tres tiros limpios a pesar de la distancia y vuelo erráticos, seguido de que Daenerys se acerca pero como ella es necesaria para los escritores nadie le puede dar a pesar de la cercanía y posteriormente, cuando Daenerys va a ofrecer términos a Cersei, tienen a Drogon y a Daenerys a mucha menos distancia de la que le dieron a Rhaegal sin embargo no pasa nada.

Le llamo plumazo porque es evidente que los escritores deseaban dar una mala sorpresa al espectador y pintar a Cersei como alguien temible que en cualquier segundo puede aplastar a Daenerys si así lo quiere, pero lo hicieron a costa de violar múltiples reglas dentro de su mundo y hacer a todos ver como si tuvieran aire en la cabeza en lugar de masa gris. No puedes hacer ver a alguien como una amenaza a costa de hacer ver a los demás como incompetentes. Es cierto que en el reino de ciegos el tuerto es Rey, pero demeritar a tus propios personajes es un crimen casi imperdonable.

LO BUENO, 1ER LUGAR: LA ARAÑA ESTÁ DE REGRESO

Sin duda una de las cosas que más disfruté de este episodio son los momentos de Varys. La Araña que había sido solo un personaje de fondo en las últimas 3 temporadas ha regresado a sus maquinaciones, a sus diálogos interesantes e inteligentes y son ellos precisamente los que hacen este juego de tronos, los que plantan la incertidumbre en el espectador y posteriormente nos darán las sorpresas que necesitamos, o al menos eso espero. Sin duda una probada de lo que había faltado durante un tiempo y espero se mantenga así hasta el final.

LO MALO, 1ER LUGAR: EL RITMO Y PASO DEL TIEMPO

Llegamos a un punto donde los personajes se teletransportan, dónde el tiempo no pasa para nadie y donde esto afecta incluso el mismo ritmo del episodio. Iniciamos con un lento día donde hay incluso conversaciones que podrían ser relleno, en especial con la prisa percibida posteriormente, pasamos media hora en una sola noche y en realidad no me quejo, así era el GOT viejo. El problema es la disonancia en cuanto salen de Invernalia pues todo empieza a pasar en minutos, días enteros, incluso semanas de viajes, donde Rhaegal se cura por completo, y todo empieza a suceder en un plazo de otra media hora, una muerte tras la otra, una sorpresa barata tras la otra y es abrumador, no en el buen sentido sino que no hay tiempo de digerir nada y de ahí el hecho de que no supiera que pensar en cuanto terminé de ver el episodio. Esto sin contar las teletransportaciones durante los viajes. Un viaje real de Invernalia a Rocadragón tomaría semanas si no es que meses y esto en barco, un viaje como el de Jaime a pie de desembarco a Invernalia y de regreso como lo que veremos el próximo episodio tomaría por lo menos unos 3 meses, ¿pero ahora debemos pretender que la evolución del embarazo de Cersei se ha quedado igual durante todo este tiempo? Sin duda esta temporada ha decidido deshacerse de su propia lógica en aras de apresurar todo y terminarlo cuanto antes.

Al final de cuentas creo que así serán el resto de los capítulos, ya que la serie está filmada, el final está escrito en piedra, no habrá más y con solo dos capítulos adelante podemos esperar cosas buenas como cosas poco satisfactorias ya que esto no cambiará. Espero estar equivocado, pero me temo que el final de "Game of Thrones" será una de las notas más bajas en la historia de la serie.

