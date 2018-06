Galilea vs JLo

Galilea Montijo asombra con sensual baile al estilo JLo

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, le hizo la competencia a JLo con sensual baile en el que sacudió sus caderas

REDACCIÓN 28/06/2018 04:52 p.m.

Galilea Montijo incendió las redes con sensual baile al estilo de la cantante Jennifer Lopez (FOTO TOMADA DE WEB)

La conductora del programa Hoy mostró sus atributos físicos al realizar un sensual baile que provocó los suspiros de sus seguidores en redes sociales

Galilea Montijo mostró sus atributos físicos al realizar un sensual baile al estilo de JLO, incendiando Instagram donde tiene 4.6 millones de seguidores, quienes quedaron impresionados con el movimiento de caderas de la conductora de "Hoy".

De acuerdo con Publimetro, la conductora publicó un video en el que presume su abdomen mientras baila reguetón para celebrar el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final.

La vida nos sabe a fruta y cacamancoa después del partido de Mexico @chikybombomreal @galileamontijo#vivamexico seguimos festejando qué pasó #mexico", destacó Galilea Montijo

El video ya cuenta 520 mil reproducciones y cientos de comentarios, en los cuales los usuarios le escriben halagos a Galilea.

Claro que podemos!!???? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 13 Jun, 2018 a las 9:23 PDT

"Hay Gali con esos gestos y movimientos haces q se me pare q se pare mucho el corazón besos". "Bravo gali esa es la actitud siempre ser feliz vivir con alegria". "Simplemente hermosa", fueron algunos de los comentarios que recibió.

