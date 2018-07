¿Galilea se va?

Galilea Montijo se va de "Hoy", esa fue la predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente hizo una impactante predicción, habló del futuro de Galilea Montijo y dijo que la conductora se va

REDACCIÓN 02/07/2018 03:14 p.m.

Mhoni Vidente dijo que el hijo de Galilea Montijo se convertiría en político y que la conductora se iría de "Hoy", o al menos eso fue lo que dejó entrever (FOTO TOMADA DE WEB)

Muchas veces se ha dicho que Galilea Montijo podría salir de "Hoy", se ha especulado que no se lleva bien con la productora Magda Rodríguez y hasta se ha comentado que no tiene una buena relación con Andrea Legarreta. Pero a pesar de los rumores, Galilea sigue en el programa matutino.

De acuerdo con Publimetro, hace unos días Mhoni Vidente hizo una impactante predicción sobre su futuro.

#lookdehoy de @latingal_boutique ?? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 11 Jun, 2018 a las 9:08 PDT

La vidente le pidió a Gali que sacara tres cartas para leer su suerte, la primera carta fue la de El ángel protector, en la segunda, Mhoni le dijo: "tu hijo va a ser muy bueno, tu hijo va a ser político, abogado o servidor público".

Mi amor del bueno ?? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 29 Jun, 2018 a las 6:25 PDT

Pero fue la tercera carta, la más reveladora, "mira, esta eres tú, que te vas a estar yendo a vivir cerca de la playa", Galilea le preguntó a Mhoni: "¿Me voy?", sin embargo la vidente se quedó callada.

