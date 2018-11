"Me valen las críticas": Galilea Montijo revela que se hará la misma cirugía que Fher de Maná

REDACCIÓN 28/11/2018 06:50 p.m.

Semanas atrás reapareció en los Latin Grammy Fher de Maná, quien impactó a más de uno al lucir un rostro totalmente irreconocible producto de las cirugías plásticas; pero lo más impactante fueron las recientes declaraciones de Galilea Montijo, quien reveló que planea someterse a una cirugía plástica en el rostro valiéndole las críticas.

De acuerdo con Debate, la confesión de la conductora se dio durante la sección "Las calientitas" en el programa "Hoy", Montijo, Martha Figueroa y Natalia Téllez hablaban de las supuestas operaciones a las que se ha sometido Fher, de Maná, y Montijo dijo que pronto se hará algo para mejorar su aspecto.

Montijo afirmó que sin importarle nada se realizaría el proceso estético: "Yo jefa, yo sí necesito un año cuando me lo haga. No voy a venir un año, yo sí me lo voy a hacer, desde ahorita digo y me valen las críticas, la neta".

No es la primera vez que Galilea Montijo dice estar a favor de las cirugías, hace unos meses durante una entrevista dejó claro que ella no tiene nada que esconder y que incluso se había operado los senos por necesidad.

"Cuando realmente me cambié las prótesis fue por una necesidad, porque salieron mal esas prótesis, fue recién que entró Carla Estrada y casi nadie se dio cuenta (...) Yo siempre digo lo que me pongo, me cambio y me hago. Es más, yo siempre he sido pro cirugías. Hoy en día existen doctores maravillosos y tratamientos muy buenos y yo, mientras no me cambie el rostro, lo hago".

nl

