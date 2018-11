El profundo escote de Galilea Montijo dejó al descubierto su sexy ropa interior

REDACCIÓN 14/11/2018 05:02 p.m.

Galilea Montijo dejó sim palabras a sus seguidores de Instagram tras compartir una fotografía a donde luce un atuendo fantástico y de profundo escote que dejó al descubierto su ropa interior.

De acuerdo con Soy Carmín la conductora de 45 sorprende cada día con los audaces atuendos que usa para conducir el programa de "Hoy", como el traje en color azul de escote profundo y estampados morados que dejó entrever su ropa interior.

La apariencia de Montijo siempre ha sido un tema polémico, ya que muchos señalan que su cuerpo es el resultado de varias cirugías plásticas.

Esto solo eran rumores, sin embargo, fue la propia Galilea Montijo quien ha declarado que se ha hecho "algunos arreglitos", ya que, según ella, "es necesario pulirse con el tiempo".

La conductora hizo fuertes declaraciones en donde dio a conocer que sí se ha operado. En una entrevista para el programa "D' generaciones", reveló lo siguiente:

"Me he hecho mis arreglitos. Un día me quité y otro día me puse" dijo Gali refiriéndose a sus pechos.

