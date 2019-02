Despampanante, sexy o ridículo; el look de Galilea Montijo que da de qué hablar

REDACCIÓN 06/02/2019 02:33 p.m.

La carismática conductora de "Hoy", Galilea Montijo, se ha convertido en toda una influencer en redes sociales, su gusto por la moda y los audaces looks que comparte cada día en Instagram han dado mucho de qué hablar, como el que recientemente compartió, el cual tildaron de sexy, alocado, excéntrico, ridículo y hasta despampanante.

De acuerdo con Soy Carmín, Montijo dejó impactados a todos sus seguidores luego de publicar una foto derrochando sensualidad con un singular look.

La conductora llevaba unas botas XXL color verdes, una falda con un estampado de flores muy colorido y una blusa igualmente estampada con fondo blanco. El atuendo de Galilea era tran estridente y alucinante que sus fans no resistieron las ganas de comentarlo.

"¿Y ese look Galilea?", "Creo que no combinan tus botas con la ropa", "Nunca pensé verte de esa manera", "No me gusta esa combinación", fueron algunos de los comentarios.

En otra publicación de Instagram, podemos ver a Galilea Montijo luciendo un hermoso vestido color negro asimétrico con unos botines blancos y un suéter de perlas muy fashion.

Aunque días antes, la conductora también cautivó con un ajustado vestido morado que llevó con unas extraordinarias botas XXL color negro y un sexy cabello suelto.

Y qué decir de los exóticos botines de animal print que usó Gali con un ajustado pantalón de mezclilla y un saco en terciopelo negro y la joyería en dorado.

