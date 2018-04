Espectáculos

Destrozan a Galilea Montijo por vestido que usó en la final de Pequeños Gigantes

La famosa conductora Galilea Montijo recibió decenas de comentarios destrozando su imagen ante los niños

REDACCIÓN 30/04/2018 01:50 p.m.

Recordemos que en diversas ocasiones Galilea ya ha sido criticada por los atuendos que vistió durante el programa. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La noche de ayer se llevó a cabo la final del programa "Pequeños Gigantes", y el escuadrón "Súper Powers" se convirtió en el ganador.

Durante el programa estuvieron presentes invitados como las HaAsh y Carlos Rivera, pero quién se llevó la noche una vez más fue Galilea Montijo quien desató polémica con su "look".

En diversas ocasiones Galilea Montijo ( de 1.70 de altura) ya ha sido criticada por los atuendos que vistió durante el programa, ya que algunos espectadores mencionaban que dichos "outfits" no destacaban la belleza de la también conductora del programa "Hoy".

MARYSOL SOSA, HIJA DE JOSÉ JOSÉ COMPARTE FOTO CON LUIS MIGUEL

De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales este "look" dejó ver las curvas de la conductora, por lo que no pararon de escribirle piropos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, también causó la molestia de otros ya que consideraron que era un vestido muy provocativo para un programa infantil.

"Estas linda y el vestido precioso y te queda espectacular pero para un programa infantil NO NO Y NO Donde esta el productor del programa todo el programa la gente el publicó lo dijo es un programa de niños .Mosca para el próximo sport sencillo acorde a los niños el jurado perfecto."

"Gali, ese programa es familiar, no para adultos! Y tus trajes te dejan enseñar cosas que niños no tienen porque estar viendo... ya ni Jacky Bracamontes enseñaba asi en la voz mexico!!".

"Ese vestido esta espectacular!! Pero para otro tipo de programa...esta demasiado sexy (revelador) para un programa de NINOS, just saying...".

La Vida de Galilea Montijo

Muchas son las dudas sobre la vida familiar de Galilea Montijo fuera de los sets de Televisa, entre ellos el nombre de su pequeño hijo, Mateo Reina Montijo, producto de su relación con su esposo, Fernando Reina Iglesias, con quien comparte fotos familiares en su cuenta de Instagram.

