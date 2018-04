Espectáculos

Critican atuendo de Galilea Montijo; la comparan con un payaso

La conductora de "Pequeños Gigantes" fue presa de burlas por parte de sus seguidores de redes sociales

REDACCIÓN 09/04/2018 11:07 a.m.

Al parecer este domingo las críticas quizás llegaron a su punto máximo. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La conductora Galilea Montijo suele causar revuelo por sus ostentosos atuendos y en su participación de este domingo en el programa "Pequeños Gigantes" le llovieron una ola de burlas por su vestuario.

Al parecer este domingo las críticas quizás llegaron a su punto máximo.

Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el Abr 8, 2018 at 8:03 PDT

Y es que Galilea Montijo de 44 años apareció con un traje platinado con incrustaciones que muchos seguidores del programa calificaron apto para un "payaso" en su cuenta oficial de Instagram.

Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el Abr 8, 2018 at 8:52 PDT

"Es raro ese traje de Payaso, pero como el programa es de niño, y hay que entretenerlo", "No hay un solo día del programa en el q la vistan bien, terrible terrible", "Está horrible ese traje, pusieron ese traje en él cuerpo, qué no ibas", comentaron algunos seguidores tras publicar las imágenes de su vestuario.

Cabe señalar que durante esta emisión uno de los momentos que estremeció a "Gali" fue cuando se conmovió hasta las lágrimas durante la intervención de "Canelito". Y es que el concursante fue sorprendido por su papá cuando interpretaba la muy mexicana "Hermoso Cariño".

Por esa sensibilidad, las críticas se convirtieron en halagos para la también conductora del programa matutino de Televisa, "Hoy".

Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el Abr 8, 2018 at 7:51 PDT

"Te veo llorar y de volada lloro", "eres única Gali", "Eres hermosa", expresaron sus fans.

Para bien o para mal, Galilea Montijo nunca deja de ser noticia.

El supuesto embarazo que reveló Mhoni Vidente

Hace cuatro días durante la emisión del matutino "Hoy" la vidente realizó un par de revelaciones donde dijo entre bromas que una de las conductoras estaba esperando bebé pero no revelaba el nombre porque se enojaría, todos voltearon a ver a Galilea Montijo y ella solo dijo, "a mi no me vean", pero quedo entrevista la posibilidad.

Con información de La Opinión.

auc

