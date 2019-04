Galilea Montijo por poco y enseña de más con su sensual mini vestido

REDACCIÓN 29/04/2019 07:57 p.m.

Galilea Montijo, conductora de "Hoy" y "Pequeños Gigantes", lució un espectacular mini vestido de color dorado con el que por poco y enseña de más; y es que la conductora de 45 años de edad, volvió a consentir a sus seguidores de Instagram con unas sensuales fotografías de su descomunal figura.

Ver esta publicación en Instagram ?? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 28 Abr, 2019 a las 6:03 PDT

De acuerdo con Soy Carmín, Montijo compartió una serie de fotografías donde presume tremendo cuerpazo, su mini vestido de color dorado que acompañó con unas botas negras hasta la rodilla, por poco y deja al descubierto sus encantos, es por eso Gali fue muy cuidadosa y en cada imagen donde aparece sentada o con las piernas cruzadas coloca estratégicamente sus manos.

El atuendo de Galilea Montijo causó furor entre sus seguidores, quienes llenaron de "Me Gusta" y elogios sus publicaciones.

"Eres hermosa", "Me encanta este look", "Es el vestido más hermoso que he visto", "Woow, qué cuerpazo, felicidades", "Admiro tu belleza, Gali", son algunos de los comentarios que recibió la conductora.

El mini vestido de Montijo, fue el candente look con el que apareció en el programa de televisión "Pequeños Gigantes", el cual conduce.

nl

LEA TAMBIEN Aseguran que Tania Ruiz está embarazada de Enrique Peña Nieto y ella responde Los rumores señalan que el ex presidente Enrique Peña Nieto podría ser padre por quinta ocasión, mientras que Ruiz concebiría a su segundo hijo

LEA TAMBIEN Han pasado 14 años de la trágica muerte de Mariana Levy, así relatan el fatídico momento sus familiares En medio de un asalto en la Ciudad de México, un infarto terminó con la vida de la estrella de "La Pícara Soñadora"

LEA TAMBIEN Noelia genera alboroto al pasearse por la calle en ropa transparente La ex cantante dio una probadita de lo que vendrá en su próximo video para adultos

LEA TAMBIEN Revelan las terribles manías y obsesiones de la Reina Leticia que no quiere que conozcas Al parecer la reina Letizia respeta los protocolos de la Casa Real Española solo en sus apariciones publicas