Programa "Hoy"

Así fue como Galilea Montijo enfrentó a Magda Rodríguez en "Hoy"

Ante el asombro de todos, Galilea Montijo puso en su lugar a Magda Rodríguez, la productora de "Hoy"

REDACCIÓN 21/06/2018 08:10 p.m.

Tras los rumores de que Galilea y Andrea son las que mandan en "Hoy", Montijo enfrentó en pleno programa en vivo a Magda Rodríguez (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de que desde hace varias semanas algunos rumores afirman que las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta son las que deciden quiénes se quedan y quiénes se van de "Hoy", un nuevo escándalo respecto al papel que juega la productora Magda Rodríguez sale a la luz.

De acuerdo con Publimetro, tras la salida de Fernando del Solar del programa debido a que tiene nuevos proyectos, comenzó a esparcirse el rumor de que el siguiente en abandonar el programa es Mauricio Mancera, por los mismos motivos que su compañero con quien también compartió créditos en "Venga la Alegría".

Muchas teorías apuntaban a que la salida de Del Solar se debía a que nunca pudo, supuestamente, tener una buena relación con Galilea. Hecho que fue desmentido por la propia artista.

Además, en la lista de "soldados caídos" también apareció el nombre de Mhoni Vidente, quien tras fallar en la predicción sobre el encuentro de México contra Alemania, supuestamente, sería sustituida por El Brujo Mayor.

Sin embargo, durante la transmisión de este martes, la astróloga se aceptó su error, "me equivoque. No soy Dios, soy vidente", dijo. Y desmintió que saldrá del programa.

Además, por petición de Galilea Montijo, leyó las cartas a Mauricio Mancera, para saber si dejaba o no "Hoy". Y de acuerdo con éstas, él continuará en el matutino.

Para burlarse de todo lo que se dice acerca de ella, Galilea adoptó una postura un tanto sarcástica durante esta intervención y afirmó:

"¿Es cierto que, si México gana, Magda Rodríguez y tú se van a ir al Mundial Rusia 2018?", cuestionó Montijo a su compañero Raúl Araiza con el fin de dirigirse a la productora, quien se hallaba detrás de cámaras. La presentadora de respondió de forma épica: "Y a ti ¿quién te dio permiso, mija? ¿Yo te di permiso?".

