Cumpleaños a todo lujo

Galilea Montijo hace costosa fiesta para su hijo y la destrozan en redes

Los usuarios criticaron que Galilea Montijo invirtiera una fuerte suma para celebrar los 6 años de su hijo Mateo

REDACCIÓN 22/03/2018 04:36 p.m.

Galilea Montijo y su esposo echaron la caza por la ventana para celebrar el cumpleaños número 6 de su hijo Mateo (FOTO TOMADA DE WEB)

Usuarios de redes sociales destrozaron con comentarios Galilea Montijo luego de que compartiera en Instagram fotografías de la celebración del sexto cumpleaños de su hijo Mateo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la conductora de "Hoy" no escatimó en gastos y convirtió el cumpleaños en un festín a todo lujo. En las fotos que compartió se puede observar que la suma que ocupó para hacer feliz al pequeño Mateo debió ser bastante cuantiosa.

En redes sociales no se hicieron esperar las críticas a Galilea y a su esposo, los seguidores de la artista consideraron que no debían despilfarrar tanto dinero cuando existen niños que no tienen ni que comer.

"Ahí humildemente", "Cuanto invirtió$? Pero también pienso tantos niños que no tienen que comer". "Imaginate cuando cumpla 15 años le vas a rentar el Castillo de Chapultepec manita", fueron algunos de los comentarios respecto a la costosa fiesta.

No obstante, también cuestionaron a Montijo el hecho de que Andrea Legarreta no estuviera presente y además criticaron el pastel en el que Mateo apagó su vela con el número 6.

"wakala yo jamás pago por ese pastel todo cuachalote", "con todo respeto pero creo que el pastel se ve súper piñata", "así es horrible el manejo del fondant hasta parece hecho por un amateur y no por profesionales todo como plastilina y super grueso ni una estirada mínimo", "solo quisiera saber cuánto no pagarías por el pastel que está tan feo, creo que mejor me quedan ami y eso que no soy repostera o a lo mejor fue regalado por que yo no hubiera pagado por eso".

ASÍ RESPONDIÓ EL ESPOSO DE GALILEA MONTIJO ANTE LAS CRÍTICAS POR EL LUJOSO ROLLS- ROYCE EN EL QUE SE PASEARON POR LAS CALLES DE MIAMI

Esta no es la primera ocasión que critican tan duramente a Galilea Montijo, en el pasado sus seguidores han cuestionado el lujoso estilo de vida que lleva la conductora, sus atuendos de diseñador, el costo Rolls-Royce en que viajó con su esposo por Miami y el pasado cumpleaños de su hijo que también estuvo lleno de excentricidades.

Al cumpleaños de Mateo acudió un gran número de personas, en las que sobresalían las famosas amigas de su mamá.

