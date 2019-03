Galilea Montijo le tira con todo a Atala: "No me cae bien. No vamos a ser compañeras nunca"

REDACCIÓN 15/03/2019 01:55 p.m.

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, le tiró con todo a Atala Sarmiento; en una entrevista con Flor Rubio, Montijo reveló que la enemistad entre ella y Sarmiento es desde años atrás, que "lo le cae bien y que nunca van a ser compañeras".

De acuerdo con Tribuna, la conductora contó por qué cuando Atala fue como invitada a "Hoy", ella se negó a entrevistarla. Galilea señaló que Sarmiento le ha hecho daño, el día que acudió al matutino de Televisa, pidió respeto y se negó a salir a cuadro con ella:

Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Solo pedí un poco de respeto a mi persona, porque hay algo que se llama dignidad.

Galilea Montijo comentó que no es rencorosa, pero que no olvida lo que le han hecho:

Ya me diste en el lado derecho... ¿por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas... ¡a mí no! Y no es que sea rencorosa.

Galilea Montijo dejó claro que no tiene nada en contra de Atala Sarmiento, pero señaló que no le cae bien y que no estaría dispuesta a trabajar con ella jamás.

Prefiero ser así en la vida, y que lo sepa desde ahorita... ¡No me cae bien (Atala). No vamos a ser compañeras nunca.

nl

