Espectáculos

Galilea Montijo critica a Joel Pimentel de CNCO y fans se le van encima

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo aseguró que el cantante de CNCO había contestado de mala una pregunta en un Teleton y sus fans la llenaron de criticas

REDACCIÓN 07/05/2018 11:04 a.m.

La conductora aclaró que no se dejará intimidar por quienes la ofenden y si es necesario bloqueara a quien lo haga. (FOTO TOMADA DE LA INSTAGRAM)

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo hace unos días confesó durante la transmisión del programa matutino que el integrante de la banda CNCO, Joel Pimentel, no había actuado de la manera más amable durante un Teletón, contó que cuando ella le hizo una pregunta, él contestó de mala gana.

Me encantó mi Pantiblusa??. Gracias @latingal_boutique Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 2 May, 2018 a las 9:23 PDT

"Paisano... Hay que hablar con tu mamá para que te meta unas nalgadas, mijo, dijo la conductora en la emisión, de acuerdo a Publimetro.

La reportera, María Luis Valdés Doria quien también tuvo la oportunidad de entrevistarlo, coincidió con Galilea y añadió:

Fíjate que el mexicano es el que no es tan lindo... (Joel) Los demás sí muy lindos, aseguró.

LE LLUEVEN RECHIFLAS Y MENTADAS A MARILYN MANSON EN EL "HELL AND HEAVEN"

Que bueno verte bro! @jbalvin ???? Una publicación compartida de CNCO (@cncomusic) el 3 May, 2018 a las 9:45 PDT

Tras las declaraciones de Galilea Montijo las fanáticas de la agrupación enfurecieron e incluso exigían una disculpa por parte de la conductora de Televisa, a quien atacaron por medio de redes sociales.

Por su parte Joel compartió un video hablando de la situación a través de su Instagram, para tratar de tranquilizar a sus fans.

"La señora que nos entrevistó dijo que yo no había sido lindo, que yo no fui amable. No sé por qué dijo eso, yo creo que me mal entendió. ¿Qué puedo hacer? Perdón, aseguró.

Después de que Joel Pimentel compartiera la publicación, ¬†Galilea envió un mensaje a las seguidoras de la boy band a través de sus historias de Instagram en el que aclaraba lo que habían querido decir, más no se disculpó, según ella, no había ofendido al integrante de CNCO. Y sentenció que bloquearía a quien la ofendiera.

auc

LEA TAMBIEN Belinda cancela concierto para ser llevada de emergencia al hospital La cantante de "Sapito", Belinda canceló una de sus presentaciones para ser atendida de emergencia en el hospital

LEA TAMBIEN Los secretos que reveló Luis Miguel a Verónica Castro de su madre Marcela Basteri El cantante Luis Miguel se presentó en uno de los programas de Verónica Castro y realizó sorprendentes revelaciones

LEA TAMBIEN Mariana Botas presume su sexy anatomía en redes sociales La actriz Mariana Botas, conocida por su personaje de Martina en "Una familia de diez" recibió cientos de halagos por compartir una foto en bikini