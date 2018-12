Se burlan de Galilea Montijo por hacer un ridículo "twerking"

REDACCIÓN 14/12/2018 01:33 p.m.

Durante la sección "Canta la palabra" la cantante Anitta pasó a entonar y bailar su canción "Downtown" y la conductora Galilea Montijo la acompañó para hacer un sensual "twerking" y terminó haciendo el ridículo.

De acuerdo con Publimetro, Montijo no pudo seguirle el paso a la brasileña Anitta y causó revuelo en redes sociales por su forma de moverse.

Ver esta publicación en Instagram PRÓXIMAMENTE... Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 13 Dic, 2018 a las 4:09 PST

Galilea bromeó que no podía mover su trasero de forma sensual y simuló que le dolía la espalda en su intento por hacer "twerking".

"Pena ajena con nacalilea cada dia mas naca, ya te dijimos que la nacalilea aunque se vista de seda nacalilea se queda jajajajjaa pobre", escribieron en contra de la conductora.

También hubo comentarios a favor: "Gali eres lo maximo, me río tanto con tus ocurrencias. Divina. Poul tmb me encanta, me recuerda mucho a su papá que me encantaba", respondió otro usuario.

