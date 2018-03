Espectáculos

Galilea Montijo comparte foto con Yanet García y la destrozan en redes

La conductora quiso compartir la alegría que tenía por trabajar con “La chica del clima más sexy” y al parecer a sus fans no les agrado como lucia

REDACCIÓN 18/03/2018 12:26 p.m.

Próximamente debutará en una película de Hollywood. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La conductora Galilea Montijo y Yanet García, "La chica del clima", compartieron una instantánea a en sus cuentas de redes sociales, pero al parecer a sus seguidores no les agrade tanto.

Al parecer para celebrar la integración de “La chica del clima más sexy”, se tomaron una selfie juntas, misma que fue fuertemente criticada.

"La chica del clima" ha dado un toque de sensualidad al programa "Hoy", pero la foto al lado de su compañera generó polémica en Instagram.

Hace unos días Galilea compartió una foto al lado de Yanet García, en donde su sonrisa causó polémica, ya que se dijo que luce muy fingida.

WILL SMITH CAUSA FUROR EN REDES POR SU ESTILO AL BAILAR REGUETÓN

Tras compartir la foto sus seguidores no tardaron en llenarla de comentarios negativos.

“Gali! Tu sonrisa súper superficial”.

“Pero aburrió el programa hoy, exageraron con la publicidad.... no m gusto, y mucho Photoshop el foto con lucerito, pero no tienes opción d comentar”. “Jajaja tu cara Gali, en lo personal no está muy bueno el programa ahora, de hueva, verlos”.

Pero no solo criticaron la sonrisa de Galilea, sino también los cambios que realizó Magda Rodríguez, ya que muchos dicen que la producción de Reynaldo López era mejor.

“A mi no me gusta este programa, me gustaba el de antes; extraño a "El Burro" y a los demás chicos”.“No me gusta el nuevo programa; está aburrido. Tú eres genial, 'Gali', pero el programa está feo.El clima de hueva; los que dan los chismes con Martita del asco, está mejor "El Burro", "El Papirrin", considérenlo”.

auc

LEA TAMBIEN Compran por 174 mil dólares una solicitud de empleo de Steve Jobs Una casa de subastas ofreció una solicitud de empleo de Steve Jobs, fechada en 1973, completada con errores de ortografía y puntuación, alcanzó 174,757 dólares

LEA TAMBIEN ¿Dónde ver el episodio final de "Dragon Ball Super"? Varias ciudades transmitirán en pantallas gigantes el desenlace de la batalla entre Goku y Jiren