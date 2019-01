MORELOS

VIDEO: Militares resguardan planteles educativos en Cuernavaca

Desde la mañana de este lunes se pudo observar vehículos y personal militar afuera de planteles educativos instalados en Cuernavaca, como un programa piloto

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 21/01/2019 06:24 p.m.

CUERNAVACA. A petición de las autoridades educativas de la entidad, elementos de la 24 Zona Militar implementaron un programa piloto de resguardo y vigilancia en las escuelas de la capital morelense.

Desde la mañana de este lunes se pudo observar vehículos y personal militar afuera de planteles educativos instalados en Cuernavaca.

Los militares, con armas largas, vigilan las inmediaciones de los centros educativos.

"El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem) en unas pláticas que tuvimos nos manifestó la necesidad de seguridad a la entrada y salida de las escuelas porque ellos veían que personas con aspecto no muy grato se acercaban a las escuelas, probablemente a vender cosas que no eran las más... lo mejor para los niños y no nos referimos a los dulces, nos referimos a algún estupefaciente, probablemente, o si no a algunas personas que podrían hacer un acto ilícito ahí.

"Atendiendo a ese llamado se han desplegado rondines en diversas partes de la ciudad en las horas de entrada y en las horas de salida de las escuelas, es como una medida de seguridad", dijo Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24 Zona Militar.

De acuerdo con fuentes del gobierno del estado, el programa piloto arrancará en Cuernavaca.

Este lunes se pudo observar la presencia militar en las inmediaciones del Colegio Cristóbal Colón, la Secundaria Federal Número 4 y la Primaria Benito Juárez, en un recorrido realizado por La Silla Rota.

Padres de familia consultados sobre esta medida dijeron estar de acuerdo con el resguardo de los soldados; sin embargo, pidieron mayor información sobre los motivos de la misma.

"Es bueno que esté el Ejército en las entradas, pero sí deberían ser claros sobre qué es lo que está pasando en cada uno de los colegios, si es tráfico de drogas o en su caso los maestros puedan estar o los colegios puedan estar siendo sujetos de extorsiones o amenazas, como otros negocios", dijo uno de los padres de familia, quien decidió omitir su nombre.

El mando de la 24 Zona Militar pidió a los padres de familia denunciar ante las autoridades la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones de los centros educativos.

"¿Qué le pedimos a los padres? Que nos tengan confianza y que sirva para denunciar. Nuevamente pedimos su denuncia para poder nosotros y junto con el personal de la Policía Estatal atender de manera preventiva, para no llegar a la correctiva, preventiva y atender un probable ilícito que se pueda generar", dijo Gómez Mendoza.

