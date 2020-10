Senadores se van a sede alterna para discutir fideicomisos

Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República atendieron a manifestantes en contra de que se avance la eliminación de 109 fideicomisos públicos, esta tarde, en un hotel frente a las instalaciones de Paseo de la Reforma.

La reunión fue encabezada, de manera presencial, por el senador Alejandro Armenta (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, y en la misma estuvieron víctimas y académicos, quienes dieron a conocer sus demandas.

En entrevista con La Silla Rota, la senadora Claudia Anaya (PRI), refirió que la reunión de las 18 horas de este lunes, convocada para dictaminar la minuta de eliminación de fideicomisos, no ha sido cancelada y que, en caso de no abrir algún acceso al Senado, se pretende utilizar una sede alterna.

La Sen. @ClaudiAnaya, afirmó a @lasillarota, que la reunión de Comisiones convocada para las 18 horas de hoy no ha sido cancelada y buscarán sede alterna en caso de no liberar los accesos al @senadomexicsno, y así avanzar la eliminación de 109 fideicomisos públicos. pic.twitter.com/Z0SNLmHdP8 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

#Nación | Senadores de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, comienzan a llegar a la sede alterna para realizar la reunión para dictaminar la eliminación de 109 fideicomisos públicos. *ep https://t.co/Z694RKyxpz pic.twitter.com/PdOXzMJqy3 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

Aspectos de la reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos segunda del Senado

#Nación | Integrantes de la Comisión de Hacienda del @senadomexicano se reunieron en el Hotel Emporio, frente a las instalaciones de la Cámara que se mantienen tomadas por manifestantes en contra de la eliminación de los fideicomisos.https://t.co/IdbncJK9Us pic.twitter.com/S3eEKs3BWr — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

"Básicamente se escuchó, pero la Comisión de Hacienda está citada para el día de hoy para la discusión del dictamen donde se extinguen los fideicomisos. Esa reunión no se ha cancelado y no se ha modificado el proyecto de dictamen. Está pensado que sea hoy, y si no pueden entrar al Senado, están buscando sede alterna", dijo.

La senadora también detalló a este medio que la fracción del Partido del Trabajo (PT) no está de acuerdo en eliminar 35 de los 109 fideicomisos que la minuta enviada por la Cámara de Diputados pretende desaparecer, por lo que Morena busca generar el acuerdo que le permita avanzar la reforma al pleno.

Durante la reunión, el senador Samuel García (MC), declaró que su fracción no asistirá a la reunión de esta tarde y recordó que ya interpusieron amparos en contra de la minuta avalada en San Lázaro.

?? Morena pretende que sesionemos en lo oscurito, no quieren escuchar. Acaban de cambiar la Sede para discutir la minuta de Fideicomisos



Los mantengo al tanto de este atropello que pretenden hacer ?? pic.twitter.com/4RWFFDGWWS — Martha Márquez (@mmarquezags) October 19, 2020

JALONEOS Y AGRESIONES, LA DEFENSA DE FIDEICOMISOS

Colectivos de víctimas, académicos, científicos y exbraceros cercaron todos los accesos al Senado de la República con el fin de frenar el dictamen que elimina 109 fideicomisos, cuya discusión fue agendada a las 18 horas de este lunes en comisiones.

Poco antes de las 10 de la mañana, algunos de los manifestantes buscaron cercar las puertas tres y dos, de la calle Madrid, por donde se registra la entrada de automóviles y peatonal para trabajadores del Senado, pero fueron agredidos -según acusaron- por personal de seguridad del recinto.

#Nación Aseguran manifestantes que elementos de vigilancia del @senadomexicano los golpearon. Finalmente, se dio la instrucción de retirar las vallas que bloqueaban el acceso. *jp https://t.co/dyJznSzWxq pic.twitter.com/M1cwTLPME3 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

Videos, que los manifestantes compartieron con La Silla Rota, muestran a los elementos de seguridad de la Cámara de Senadores aventando patadas y frenando con vallas metálicas el paso de los colectivos que buscaban cerrar la entrada.

#Nación Personal de seguridad del @senadomexicano tratan de evitar el paso de manifestantes y mantener el cerco al rededor del edificio. *jphttps://t.co/dyJznSzWxq pic.twitter.com/H4aHOXt4hl — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020





CNDH ACUDE PARA LEVANTAR ACUSACIÓN CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD





Poco después de las 11 horas, pudieron acercarse a bloquear las entradas, y una abogada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudió al lugar para levantar la denuncia en contra de los elementos de seguridad del Senado.

Fue la senadora Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, quien dio cuenta del asunto y solicitó un espacio cerrado donde los peritos de la CNDH pudieran atender a los agredidos.

#Nación | La senadora @kenialopezr asegura que no hay condiciones para dictaminar la eliminación de 109 fideicomisos públicos, hace un exhorto a la Comisión de Hacienda a atender las demandas de los afectados. *ynhttps://t.co/wkWHBNKtku pic.twitter.com/f7ceqPqUEo — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

La senadora también salió a reunirse con un grupo de víctimas, quienes no pudieron ingresar al recinto, pese a que a las 11 horas habían sido citados en una reunión informal con la Comisión de Hacienda y de Derechos Humanos.

En la reunión se comunicó a distancia el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena), quien permanece en observación por resultar positivo a la prueba de covid-19 la semana pasada.

#Nación || Manifestantes llaman a bloquear todas las puertas del @senadomexicano y evitar el avance de la reforma que elimina 109 fideicomisos públicos, citada a las 18 horas de este lunes. *yn pic.twitter.com/MIJfYnauQ8 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

El senador afirmó que la Comisión trabajará con legalidad para llevar a cabo el dictamen, pero la senadora López Rabadán afirmó que "no hay condiciones" para sesionar a las 18 horas, cuando se pretende avanzar con el proceso legislativo de la eliminación.

Alberto Athié, exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, aseguró que, "si se desaparecen los fideicomisos se mantendrá la indefensión" de las víctimas de la violencia en el país, por lo que pidió a los senadores formular una reforma contraria.

#ÚltimoMomento | @BClebaron exige en la puerta del @senadomexicano que no se quite el poco apoyo que tienen destinado para las víctimas de desaparición forzada en México. En breve más información. https://t.co/wkWHBNKtku pic.twitter.com/HRSGTi0UBx — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

"Ayúdenle al presidente a poder apoyar mecanismos y procedimientos donde se fiscalicen todos los fideicomisos y que, donde se encuentren desvíos, se lleven a cabo las denuncias correspondientes. No nos dejen en la indefensión", afirmó.





(Luis Ramos)