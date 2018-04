Seis claves para entender ataque químico en Siria

REDACCIÓN 09/04/2018 08:48 a.m.

Un nuevo ataque químico se registró a las afueras de Damasco, Siria, el cual dejó un saldo de más de 80 personas muertas, la mayoría mujeres y niños, mientras que otras mil resultaron afectadas.

Lee también en La Silla Rota: 10 Claves para entender el conflicto en Siria

Aquí algunas de las claves para entender qué pasó en Siria:

1.- La ciudad atacada se llama Douma, último bastión rebelde en la región de Ghouta Oriental, cerca de la capital Damasco.

2.- La Defensa Civil Siria, también llamada como Cascos Blancos, reportó en Twitter que un helicóptero del Ejército sirio lanzó el pasado sábado un barril que contenía gas sarín y gas cloro en la zona, lo que le causó la muerte a decenas de familias que estaban en refugios. En redes se publicaron fotografías de cadáveres apilados y cientos de personas con síntomas de intoxicación.

3.- Aunque el sábado el régimen sirio dio inicio a una ofensiva contra los rebeldes, sin embargo, culpó a terroristas de fabricar denuncias del uso de sustancias químicas en Douma para impedir el avance del Ejército y negó cualquier responsabilidad en los hechos.

4.- Rusia señaló que esta nueva historia de un ataque químico supone un nuevo intento de justificar una intervención militar en Siria.

"El objetivo de estas falsas conjeturas, totalmente infundadas, es proteger a los terroristas y a la oposición radical, intransigente, que rechaza una solución política y, al mismo tiempo, intentar justificar posibles ataques militares desde el exterior", indicó la Cancillería rusa.

5.- En respuesta, el presidente de EU, Donald Trump, acusó que el presidente Vladimir Putin y a la de Irán respaldan "al animal de Bashar al Assad".

6.- El lanzamiento de armas químicas en Siria, una vez más, levantó la condena mundial, así como del Papa Francisco.

Another Video showing cases of suffocation among civilians, mostly children and women, following the chemical attack against the civilians in #Douma city. #AssadHitsDoumaWithChemicals pic.twitter.com/ItEpVLq5zM